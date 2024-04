Von Habeck bis Kardashian: Promi-Aufgebot bei Hamburger Riesen-Messe

Im vergangenen Jahr kamen zur OMR-Messe 70.000 Menschen. In einem Monat findet das Marketing- und Digital-Event wieder auf dem Hamburger Messegelände statt. Diese Promis sind dabei.

Es ist ein riesiges Event mitten in Hamburg. Es werden wieder Zehntausende Menschen kommen, so gut wie alle Hotelzimmer werden ausgebucht sein – das OMR Festival ist die größte Digital- und Marketingmesse Europas. In diesem Jahr findet das XXL-Event am 7. und 8. Mai statt. Rund 800 Rednerinnen und Redner sind geladen – darunter auch zahlreiche Prominente.

OMR in Hamburg: Habeck und Linder kommen

Diese kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen. So soll neben Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) die Reality-Show-Größe Kim Kardashian (364 Millionen Follower auf Instagram) kommen.

Außerdem dabei sind Fußball-Star Bastian Schweinsteiger, Funktionär Oliver Bierhoff, Linken-Politiker Gregor Gysi, Musikerin Vanessa Mai, Ex-Skirennläufer Felix Neureuther und die Influencerinnen Mrs. Bella und Dagi Bee dabei. Der Rapper Ski Aggu und die Band Tokio Hotel sind als Live-Acts gebucht. Kai Pflaume und Barbara Schöneberger werden moderieren.

Wer das Riesen-Event besuchen will, muss sehr, sehr tief in die Tasche greifen: 499 Euro kostet ein Ticket für die zwei Tage. Wer an der sogenannten „Finance-Forward-Konferenz“ teilnehmen will, muss sogar 899 Euro zahlen. (mp)