Trauriger Hintergrund: Darum kuschelt Olivia Jones mit einem Riesen-Hasen

In gewohnt schriller Aufmachung, die pinke Perücke in einer Hochsteckfrisur, schmiegt sich die Hamburger Dragqueen Olivia Jones an einen menschengroßen Plüschhasen. Hintergrund des Foto-Shootings: Eine Kampagne für Tieradoption, wie der Slogan „Adopt, don’t shop!“ deutlich macht.

Mit der Kampagne in Kooperation mit der Tierrechtsorganisation PETA (People for the ethical Treatment of Animals) will die Künstlerin auf Tiere in Tierheimen aufmerksam machen. Schon seit Jahren setzt sie sich für Tiere ein und hat mit PETA auch in der Vergangenheit schon Kampagnen gemacht: mal nackt als Protest gegen Pelz oder in einem Kochtopf, um das Kochen von lebenden Hummern anzuprangern.

Deutlich macht sie ihren Standpunkt auch mit dem „Pelzfrei“-Schild an der Tür ihrer „Olivia Jones Bar“ auf dem Kiez: Wer Pelz trägt, kommt nicht rein.

PETA-Kampagne sucht Adoptiveltern für Tiere

Mit dieser Kampagne will die Dragqueen Menschen von der Adoption von Tieren überzeugen. Egal ob Hase, Hund oder Katze – Züchter seien auf jeden Fall zu vermeiden. Rund 350.000 Tiere werden laut PETA jährlich in Tierheimen abgegeben.

Ihre Mutter hat Olivia Jones vor kurzem schon von der Adoption überzeugen können. Nun wendet sie sich an alle, denen Tiere lieb sind: „Hallöchen, ihr Hasen! Ich wünsche mir 350.000 Adoptiv-Herrchen, -Frauchen und alles dazwischen für die Tiere, die jedes Jahr allein in deutschen Tierheimen auf ein neues Zuhause warten. Wenn ihr euch für ein Tier als Mitbewohner entscheidet, geht immer ins Tierheim und adoptiert! Die Heime sind völlig überfüllt, und wir alle haben es in der Hand, das zu ändern.“

Die Organisation PETA feiert zudem ihr 30. Jubiläum. Ihre Forderung zum Anlass: Tiere sollen vor Gesetz wie Personen behandelt werden und somit bestimmte Grundrechte erhalten.

Laut PETA haben Hunde, Katzen, Meerschweinchen und Co., die in Internetforen, Zoohandlungen, Gartencentern und Baumärkten angeboten werden, meist einen langen Leidensweg in Zuchtanlagen hinter sich, in denen das einzelne Individuum keine Bedeutung hat. Kranke und tote Tiere seien keine Seltenheit, würden von der Industrie bewusst in Kauf genommen und sogar mit einkalkuliert. Darum besagt Olivia Jones‘ Motto für alle, die sich einen tierischen Freund zulegen wollen: „Adoptieren, anstatt zu kaufen!“ (nb)