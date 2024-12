Am Freitag musste Bundeskanzler Olaf Scholz (66, SPD) in Hamburg erneut zum Cum-Ex-Steuerskandal aussagen. Und wo er schon mal in seiner alten Heimat weilte, speiste er im Sternerestaurant „Bianc“ in der HafenCity. Stolz zeigt sich Spitzenkoch Matteo Ferrantino mit dem Kanzler auf Instagram. Auf seiner Karte stehen Rindertatar und Iberico-Backe. Doch einigen Usern schmeckt das Ganze gar nicht.