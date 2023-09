Offener Brief: HHLA-Mitarbeiter drohen dem Hamburger Senat

Das letzte Wort beim HHLA-Deal ist für sie noch nicht gesprochen: Nach der großen Demonstration am Dienstag drohen die Mitarbeitenden des Hafenlogistik-Konzerns jetzt mit neuen Aktionen. Sie fordern den geplanten Teilverkauf des Unternehmens an die Containerreederei MSC zu stoppen.

In einem offenen Brief wenden sich die Hafenbeschäftigten an Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) und den Senat. Das berichtet der NDR. Die Beschäftigten würden eine öffentliche Erklärung verlangen, dass der Verkauf der städtischen Anteile an der HHLA neu überdacht wird.

Und sie fordern, dass nach einer anderen Lösung gesucht wird für die strukturellen Probleme des Hafens. Sollte das nicht geschehen, würden sie mit erheblichen Unruhen unter den Beschäftigten und weiteren Aktionen drohen.

Derzeit hält die Stadt rund 69 Prozent an der börsennotierten HHLA. Diese soll künftig in einem Joint Venture gemeinsam geführt werden. Dabei soll die Stadt 50,1 Prozent und MSC 49,9 Prozent der Anteile halten.

Viele HHLA-Beschäftigte fürchten, dass damit auch veränderte Arbeitsbedingungen einhergehen könnten. Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hatte am Dienstagabend angekündigt, dass dies nicht der Fall sein werde. Doch beruhigt hat das die Mitarbeitenden offensichtlich nicht. (mp)