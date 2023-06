Brot aus der Biobäckerei, Speiseöle aus der gläsernen Ölmühle oder prämiertes Craftbier – hier sind unsere Lieblingsplätze für hausgemachte und besondere Spezialitäten, die man nicht in jedem Supermarkt findet. Ihren etwas höheren Preis sind diese Lebensmittel unbedingt wert.

Speiseöle vom Elbmüller

Kaltgepresste Speiseöle aus hochwertigen Zutaten stellt Dennis Bergmann in Barmbek her. Besucher können in der gläsernen Manufaktur zuschauen, wie zum Beispiel das Kaffeeöl, die Spezialität des Elbmüllers, entsteht. Das schmeckt besonders gut zu Vanilleeis. Hingehen, probieren!

Gläserne Ölmühle, Heitmannstr. 72, Barmbek-Süd, Mi. bis Fr. 11 -18 Uhr, Sa. 11-15 Uhr

Dennis Bergmann ist der Elbmüller und produziert Speiseöle in der gläsernen Ölmühle in Barmbek.

Die Craft-Biere aus Oliver Wesselohs Kehrwieder Kreativ Brauerei wurden mehrfach ausgezeichnet.

Ausgezeichnetes Craftbier

Über Mangel an Auszeichnungen kann sich Oliver Wesseloh nicht beklagen. Sieben Mal wurde er bester Bierbrauer Hamburgs, außerdem ist er Weltmeister der Sommeliers für Bier und hat zweimal den European Beer Star gewonnen. Über 100 verschiedene Biere hat Wesseloh in der Kehrwieder Brauerei in Sinstorf seit 2011 gebraut und noch immer entsteht hier alles in echter Handarbeit.

Kehrwieder Kreativbrauerei, Sinstorfer Kirchweg 74-92, 21077 Hamburg, Lagerverkauf freitags von 10 bis 18 Uhr

Exzellentes Bio-Brot

Die Rettungsbrot-Bäckerei ist winzig, aber was aus ihrem Ofen kommt, ist von bester Qualität. Seit 2005 backt Martin Kastner nur mit Zutaten aus biologischem Anbau. Inzwischen steht der Bäckermeister nur noch an zwei Tagen im Laden und hat das „Rettungsbrot“ an Dirk Schukowski übergeben.

Rettungsbrot, Klaus-Groth-Straße 40, Borgfelde, Mo., Mi., Do., Fr. 6.30-14 Uhr und 15.30-17.30 Uhr, Sa 6.30-13 Uhr

Seit Jahren beste Bio-Qualität: Martin Kastner backt in der Bäckerei Rettungsbrot in Borgfelde.

Nord-Süd-Gin

Zitronen und Orangen aus Portugal, die Destillerie in Hamburg. Mitten in Bahrenfeld verbinden sich Nord und Süd auf vorteilhafte Weise. Was herauskommt, ist der fruchtige Gin Sul, den Destillateur Tobias Carl („Tobi“) in der Altonaer Spirituosen-Manufaktur herstellt. Außer Gin gibt es hier noch weitere typische Produkte aus Portugal zu kaufen – die Nord-Süd-Verbindung funktioniert hervorragend.

Altonaer Spirituosen Manufaktur, Bahrenfelder Steindamm 2, Bahrenfeld, Mo. bis Fr. 9-18 Uhr

Fisch vom Feinsten

Frischer geht es nicht: Kabeljau, Lachs, Heilbutt, Dorade, Blaufelchen oder Skrai – im Frischeparadies gibt es alles, was der Fischfreund begehrt. „Am besten freitags vorbeikommen, dann ist die Auswahl am größten“, sagt Ulf Hausmann, der Fachmann an der Fischtheke. Ach ja, unbedingt auf den Fliesenspiegel hinter der Theke schauen, denn der ist ein echtes Kunstwerk.

Frischeparadies, Große Elbstraße 210, Altona, Mo. bis Fr. 9-19 Uhr, Sa. 9-18 Uhr

Frischer geht es nicht: Fisch und Meeresfrüchte in großer Auswahl gibt es bei Ulf Hausmann im Frischeparadies.

Kaffee mit Tradition

Der Duft von frisch gemahlenen Bohnen weist den Weg zur orangefarben leuchtenden Traditions-Kaffeemanufaktur Becking. Hier können Besucher beim Rösten zuschauen, Kaffee einkaufen und probieren.

Becking Kaffeemanufaktur, Leverkusenstraße 31, Bahrenfeld, Mo. bis Fr. 8-19 Uhr