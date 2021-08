In Hamburg fehlt es überall an Kleider- und Sachspenden, die obdachlosen Menschen mitten in der Pandemie weiterhelfen können. Vor allem robuste Kleidung für Männer und Hygieneartikel werden derzeit dringend benötigt. Hamburger Initiativen wie Hanseatic Help, DeinTopf oder die Bahnhofsmission bitten deshalb nun in einem großen Aufruf um Unterstützung.

Die Lage in den Hilfseinrichtungen ist aktuell schon zugespitzt. Einige müssten mitunter sogar Menschen wegschicken, denen es an essentiellen Kleidungsstücken fehle, sagte Manuela Szepan von Hanseatic Help. „Die Nachfrage ist im Vergleich zum Vorjahr enorm gestiegen. Wir hatten im zweiten Quartal fast doppelt so viele Bestellungen wie im gleichen Vorjahreszeitraum.“

Hamburg: Kleidung für Obdachlose dringend benötigt

Während der Bedarf auf Seiten der obdachlosen Hamburger:innen also groß ist, herrscht bei den Spenden pandemie-bedingt Flaute. Das liege an den langen Zeiträumen, in denen die Spendenannahmestellen geschlossen bleiben mussten – und entsprechend nichts aufnehmen konnten. Besonders groß sei der Bedarf nun bei Männerkleidung und Hygieneartikeln.

So würden unter anderem Jeans, T-Shirts, Freizeit- und Regenjacken, neue Unterwäsche, Socken und Schuhe dringend benötigt, heißt es im Aufruf der insgesamt zehn Hamburger Initiativen. Auch nach Zelten, Trinkflaschen, Rucksäcken und Hygieneartikeln in kleinen Größen wie Deo, Shampoo oder Rasierzeug werde derzeit gesucht. Eine vollständige Liste hat Hanseatic Help hier veröffentlicht.

Dort können die Spenden aktuell dienstags, donnerstags und freitags (jeweils 10 bis 18 Uhr) bei den Helfer:innen abgegeben werden. Hanseatic Help verteilt die Spenden dann an die entsprechenden Hamburger Obdachloseneinrichtungen weiter. Wer nicht mit Sachspenden helfen kann, aber mit einer Geldspende aushelfen möchte, kann sich ebenfalls an Hanseatic Help wenden.