Wir haben gerade erst Mai, und trotzdem ist es schon wieder so trocken, dass der Deutsche Wetterdienst bereits vor Waldbränden warnt, auch am Rande Hamburgs. Da ist es kein Wunder, dass es Fichten, Eichen und Buchen nicht gut geht, wie der Waldzustandsbericht des Bundes gerade ergab. Doch wie sieht es bei uns aus? Wie geht es den Bäumen im Eißendorfer Forst, im Klövensteen oder Wohldorfer Wald?

Der Wald in Deutschland ist in einem schlechten Zustand. Bei den verbreitetsten Arten – Fichte, Kiefer, Buche und Eiche – sind vier von fünf Bäumen krank. Das ist das Ergebnis der vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) veröffentlichten Waldzustandserhebung 2023. Es gab zwar wieder mehr Niederschläge, doch die Bäume leiden nach wie vor unter der andauernden Trockenheit und den hohen Temperaturen seit 2018.

20 Prozent der Waldbäume sind frei von Schäden

Für diese Bilanz werden vor allem die Kronen von Bäumen in Wäldern in ganz Deutschland genau unter die Lupe genommen und geprüft, ob sie lichter werden oder üppig wachsen. Dabei zeigt sich, dass in den vergangenen fünf Jahren keine nennenswerten Veränderungen aufgetreten sind. Der Anteil der deutlich geschädigten Bäume ist unverändert hoch (36 Prozent), der Anteil der nicht oder unwesentlich geschädigten Bäume liegt mit 20 Prozent auf einem weiterhin niedrigen Niveau.

Sehr ernst ist der Zustand der Fichten, die besonders schlecht mit Trockenzeiten zurechtkommen und in vielen Wäldern bereits durch andere Baumarten ersetzt werden. Aber auch Buchen, Eichen und Kiefern leiden sichtbar. Völlig überraschend ist: Hamburg und Bremen beteiligen sich von Beginn an nicht an diesen Zustandserhebungen. Weiß die Stadt also gar nicht, wie es ihren Wäldern geht?

Das weist die Sprecherin der Umweltbehörde (BUKEA), Renate Pinzke, von sich: „Hamburg hat sich mit Stichproben an der gesamtdeutschen Erhebung beteiligt. Die geringe Flächengröße als Stadtstaat erlaubt allerdings keine landesspezifischen Aussagen.“ Tatsächlich plant die Stadt aber einen eigenen Waldzustandsbericht. Pinzke: „Wir klären derzeit konzeptionelle Fragen sowie Fragen der Ressourcen.“ Das klingt nicht so, als würden die Experten der BUKEA demnächst ausschwärmen und die Bäume in den heimischen Wäldern unter die Lupe nehmen.

Zieht man die Daten der angrenzenden Flächenländer Schleswig-Holstein und Niedersachsen des Berichts zur Waldzustandserhebung heran, so kann für Hamburg für das Jahr 2023 von einer leichten Verbesserung des Kronenzustandes ausgegangen werden, sagt Pinzke. In beiden Bundesländern ist der Anteil der deutlich geschädigten Bäume gegenüber dem Vorjahr leicht zurückgegangen.

Inwieweit der feuchte Winter 2023/2024 tatsächlich positive Auswirkungen auf die Entwicklung des Kronenzustandes habe, zeige sich dann erst in den Daten zur nächsten oder übernächsten Waldzustandserhebung. Laut Behörde wachsen in Hamburgs Wäldern zu einem Viertel Kiefern, je 13 Prozent Buchen und Eichen, sechs Prozent Fichten und 40 Prozent sind gemischte Laubhölzer – darunter besonders viele Birken.