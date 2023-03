„Nur ein Merkmal“: Dieses freche Mädchen macht die „Sesamstraße“ inklusiv

Die Kult-Kindersendung „Sesamstraße“ bekommt im Herbst eine neue Mitbewohnerin. Sie heißt Elin und sitzt im Rollstuhl. Das Mädchen mit den dunklen Haaren begeistert vor allem mit frechen Sprüchen und Freude an Technik.

Sie hat zwei Zöpfe, trägt eine gelbe Jacke, ist ziemlich vorlaut und sitzt im Rollstuhl – die neue Puppe in der „Sesamstraße“ heißt Elin und ist sieben Jahre alt. Damit verstärke erstmals ein Charakter mit einer Behinderung das deutsche Puppen-Ensemble, teilte der Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Sonntag in Hamburg mit.

NDR: Elin macht die „Sesamstraße“ inklusiver

„Die deutsche ‚Sesamstraße‘ ist seit 50 Jahren bunt und vielfältig. Monster und Menschen aller Haut- und Fellfarben sind hier zu Hause“, sagte NDR-Programmdirektor Frank Beckmann laut Mitteilung dazu. Schon früher seien in der „Sesamstraße“ Kinder mit Behinderung gezeigt und erklärt worden, wie sie leben und was sie können. „Jetzt wird auch die Puppenwelt ein bisschen inklusiver.“

Showmaster Robert (M.) moderiert das Quiz, in dem sich Krümel (l.) und Elin duellieren. NDR/Thorsten Jander Showmaster Robert (M.) moderiert das Quiz, in dem sich Krümel (l.) und Elin duellieren.

Der Anstoß für den neuen Charakter sei vom Gleichstellungsbeauftragten im NDR, René Schaar, gekommen. Ziel bei der Entwicklung der neuen Puppe war den Angaben zufolge auch, dass sich alle Kinder gleichermaßen in der „Sesamstraße“ repräsentiert fühlen sollen.

Das könnte Sie auch interessieren: In Berts und Bibos Fußstapfen treten: Ausstellung feiert die „Sesamstraße“

„Elin nutzt den Rollstuhl, weil sie nicht so gut laufen kann“, sagte Schaar über die neue Puppe. „Doch dieser Aspekt soll nicht zu sehr dominieren. Denn behindert zu sein, ist nur ein Merkmal von ganz vielen, die Elin ausmachen. Als NDR sind wir aufgefordert, das Potenzial behinderter Menschen sichtbar zu machen und zur Aufgeschlossenheit ihnen gegenüber beizutragen. Elin hilft uns auf diesem Weg.“

Elin hat ein großes Interesse an Technik und Zahlen, sie bastelt gern und findet dabei auch oft überraschende Lösungen. Außerdem ist sie mutig und selbstbewusst und ein bisschen ungeduldig, wenn es nicht gleich perfekt läuft. Gebaut wurde Elin von der Jim Henson Company, der Rollstuhl stammt aus den NDR-Werkstätten. Gespielt wird die Puppe von Iris Schleuss und der Handspielerin Charlie Kaiser.

„Sesamstraße“: Elin feiert Premiere in neuem Klima-Quiz

Elin wird im Herbst das erste Mal im Fernsehen auftauchen. Dann kommt die 50. Staffel der Kindersendung ins Fernsehen, ins Internet und in die ARD-Mediathek. Dabei habe Elin ihren ersten Auftritt als Herausforderin von Krümelmonster in einer Folge von „Prima Klima“, der neuen Quiz-Show-Parodie der „Sesamstraße“. Die Reihe thematisiere Umwelt- und Klimaschutzfragen auf unterhaltsame und kindgerechte Weise.

Die Jubiläumsstaffel wird derzeit in Hamburg produziert. Die Dreharbeiten laufen noch bis Ende März.