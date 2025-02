„Olaf Scholz, wann kostet Döner wieder 3 Euro ?“ Der Spruch, der auf der Social Media Plattform TikTok viral gegangen ist, hat den Nerv der Zeit getroffen. Inflation, steigende Lebensmittelpreise: alles wird teurer. So auch der beliebte Döner Kebab, der mittlerweile in vielen Dönerläden mindestens 7,50 Euro kostet. Doch hier nicht: Bei „Bärlin Döner x Jodie’s“ in Billbrook verkauft der 19-jährige Mosawir Qadirzada seinen Döner für nur 4,90 Euro. Kann der dann überhaupt schmecken? Die MOPO machte den Test und wurde überrascht.