Notfall an Bord! Flug von Mallorca nach Hamburg abgebrochen

Auf dem Rückflug von Mallorca nach Hamburg hat eine Eurowings-Maschine am Montag einen ungeplanten Zwischenstopp eingelegt. Grund war ein Notfall an Bord.

Auf dem Flug von Palma de Mallorca zum Flughafen in Fuhlsbüttel meldete der Airbus 320 einen Luftnotfall. Die Maschine mit 175 Passagieren an Bord wurde 45 Minuten nach ihrem Start um 14.30 Uhr aufgrund eines medizinischen Notfalls an Bord nach Marseille umgeleitet.

Dort landete sie gegen 15.30 Uhr. Der Passagier wurde in Marseille an medizinisches Personal vor Ort übergeben, so ein Eurowings-Sprecher zur MOPO. Der Flug nach Hamburg soll direkt im Anschluss fortgesetzt werden. Ursprünglich sollte die Maschine um 16.40 Uhr in Fuhlsbüttel landen. Die neue Ankunftszeit ist derzeit noch nicht bekannt.