Noten-Stress: Hamburger Zeugnistelefon hilft Eltern und Schülern in der Krise

Die Zeugnisvergabe vor den Sommerferien bereitet so einigen Schülern Bauchschmerzen. Bei Eltern sorgt das Zeugnis gern mal für Überraschungsmomente. Das Hamburger Zeugnistelefon berät Schüler und Eltern beim gemeinsamen Weg aus der Noten-Krise.

Im Regionalen Bildungs- und Beratungszentrum (ReBBZ) Wandsbek-Nord beraten 24 Mitarbeiter die Hilfesuchenden. Am Hörer sitzen unter anderem Lehrer, Psychologen, Sonderpädagogen und Sozialpädagogen.

„Jeweils an den Tagen der Zeugnisausgabe vor den Sommerferien öffnen wir die Leitung des Zeugnistelefons. Eltern und Schüler können sich dann direkt an uns wenden, wenn sie Fragen oder Probleme mit dem Zeugnis haben“, sagt Sabine Gries-Ewerlin, Leiterin der Beratung im ReBBZ Wandsbek-Nord.

Hamburger Zeugnistelefon: Hilfe für Eltern und Schüler in Not

„Wir hören uns das Anliegen an und überlegen dann gemeinsam mit den Anrufern, was der nächste Schritt sein könnte. Eltern fragen, wie sie sich verhalten können, wenn sie mit einer Note ihres Kindes unzufrieden sind“, so Gries-Ewerlin. Vielen helfe es bereits das Problem auszusprechen und das Gespräch mit einer neutralen Person zu führen.

In diesem Sommer habe es bisher erst fünf Anrufe gegeben. „Mein Hypothese ist, dass sich einige Eltern oder Schüler auch an das Corona-Sorgentelefon wenden und das Zeugnistelefon daher weniger in Anspruch genommen wird“, sagt Gries-Ewerlin. „Die Fragen an das Zeugnissorgentelefon haben sich auch in Corona-Zeiten nur gering verändert. Ein Elternteil wollte beispielsweise wissen, wie sich die Noten überhaupt zusammensetzen.“

So ist das Zeugnistelefon in Hamburg erreichbar

Insgesamt würden überwiegend Eltern anrufen. Wenn Schüler anriefen, seien die meist schon im Teenager-Alter. „Die Frage einer Schülerin in diesem Jahr war zum Beispiel, wie sie nach dem ersten Schulabschluss nun einen mittleren Schulabschluss machen kann. Wir haben gemeinsam geschaut, welche Motivation sie hat und wo sie am Ende hin möchte“, so Gries-Ewerlin.

Das Zeugnistelefon ist bis Mittwoch, 24 Juni, zwischen 8.30 und 16 Uhr erreichbar unter der Telefonnumer: 040/ 428 99 20 02.