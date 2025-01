Nonstop in den Urlaub: Diese neuen Ziele bietet der Flughafen Hamburg

Ohne Umsteigen in den Urlaub fliegen: Das bietet der Hamburg Airport ab diesem Jahr auf vier neuen Strecken. Die Direktverbindungen gelten noch vor dem Sommerflugplan 2025.

Wintersport mit Schneegarantie verspricht eine Reise in den ganz hohen Norden Europas: Ab sofort fliegt Eurowings von Hamburg in die finnischen Skigebiete Rovaniemi (ab 130 Euro für Hin- und Rückflug, Flugzeit rund zweieinhalb Stunden) und Kittilä (ab 128 Euro, Flugzeit zwei Stunden und 45 Minuten).

Von Hamburg nach Georgien

Flüge nach Frankfurt am Main bietet Condor ab dem 2. März an (ab 152 Euro, rund eine Stunde), die Airline bietet diese innerdeutsche Verbindung erstmals an und wird damit zum Konkurrenten für Lufthansa auf dieser Strecke. Am 15. April startet der erste Wizzair-Flieger von Hamburg nach Kutaissi in Georgien. Kaukasus-Touristen zahlen für den Hin- und Rückflug 80 Euro und sind gut vier bis viereinhalb Stunden in der Luft.

In den Preisen sind weder Bord- noch Aufgabegepäck enthalten. Lediglich eine kleine Handtasche dürfen die Fluggäste mitnehmen. Für Kabinenkoffer, Reisetaschen und ähnliches kommen Extra-Gebühren hinzu. (mp)