Noch in diesem Jahr: Hochbahn kündigt wichtige Neuerung für Fahrgäste an

In der Nahverkehrs-App der Hamburger Hochbahn ist erkennbar, wo genau die Busse gerade sind. Das hilft bei der Planung auf dem Weg von A nach B. Bald soll das auch für andere Fahrzeuge gehen.

Noch fix zur U-Bahn rennen oder kommt schon in wenigen Minuten ohnehin die nächste Bahn? Was im Hamburger Nahverkehr für Busse bereits seit Herbst angezeigt wird, soll bald auch für U-Bahnen funktionieren. In der Switch-App der Hamburger Hochbahn sollen dann auch die Standorte der U-Bahnen in Echtzeit auf einer Straßenkarte angezeigt werden, wie ein Hochbahnsprecher sagte. Dieser Service solle noch in diesem Jahr online gehen. Zuvor hatte der NDR berichtet.

Ziel ist, alle Fahrzeuge im HVV in Echtzeit sichtbar zu machen

Zudem laufen den Angaben zufolge bereits Gespräche mit anderen Verkehrsunternehmen in der Hansestadt, die dieses Angebot ebenfalls einführen wollen. „Ziel ist, alle Fahrzeuge im Hamburger ÖPNV in der hvv-Switch-App in Echtzeit sichtbar zu machen.“ Damit bekommen Fahrgäste sehr genaue und tatsächliche Ankunftszeiten, die nicht wie sonst vom statischen Fahrplan abgeleitet werden.

In der HVV-App können sowohl Einzel- und Tageskarten, als auch Wochen- oder Monatskarten gekauft werden.

Zusätzlich soll künftig in der App zu sehen sein, wie voll Busse und Bahnen bereits sind. Die Busse werden dafür demnächst ausgerüstet. Dabei werden die Fahrgäste mit einer Art Lichtschrankensystem automatisch gezählt. „Ziel ist, bis zum Jahresende rund 80 Prozent unserer Busse damit auszurüsten.“ (dpa/mp)