Noch immer günstiger: Was Kaufimmobilien in Hamburg jetzt kosten

In den vergangenen Jahren sind die Immobilienpreise in Hamburg stark gestiegen, doch jetzt gibt es gute Nachrichten vom Immobilienmarkt. Was eine Eigentumswohnung in Hamburg jetzt kostet:

Die Preise für Eigentumswohnungen in Hamburg sind deutlich günstiger als noch vor zweieinhalb Jahren. Laut einer aktuellen Analyse von Immowelt liegt der Quadratmeterpreis für Bestandswohnungen in der Hansestadt derzeit durchschnittlich zehn Prozent unter dem Höchststand vom Juni 2022. Wer derzeit eine Wohnung kaufen möchte, kann im Vergleich zu den Preisen von 2022 noch von deutlich günstigeren Angeboten profitieren – trotz der jüngsten Preissteigerungen.

In anderen Städten sinken die Preise sogar noch schneller

In den großen Metropolen wie München und Frankfurt sind die Preisnachlässe sogar noch größer. In München liegt der Quadratmeterpreis aktuell bei 8188 Euro – 13 Prozent weniger als zum Höhepunkt des Immobilienbooms im Juni 2022, als er noch bei 9390 Euro lag.

Das könnte Sie auch interessieren: „Nicht zumutbar“: Darum liegt diese Fläche mitten im Wohngebiet brach

In Frankfurt zahlen Käufer derzeit elf Prozent weniger. Der Quadratmeterpreis liegt hier bei 5560 Euro, im Vergleich zu 6257 Euro vor zwei Jahren. In Hamburg sind die Preise für Wohnungen aus den 1990er-Jahren mit 5913 Euro pro Quadratmeter um zehn Prozent gesunken. (mp)