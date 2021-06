Noch im Februar: Wichtige Bahn-Strecke in Hamburg wochenlang gesperrt

Hammerbrook/Rothenburgsort –

Die kommenden zwei Wochen werden wieder an den Pendler-Nerven zehren: Wer mit der Hamburger S-Bahn von Bergedorf in Richtung Innenstadt will, muss sich wieder mit erheblichen Ausfällen und Streckensperrungen herumärgern. Grund sind diverse Brückenbauarbeiten auf den Linien der S2 und S21.

Bereits ab Ende Februar sorgen Bauarbeiten an den Brücken über den „Bullerdeich“, den „Billhorner Deich“ und der „Bille“ für Ausfälle und Sperrungen. Am Samstag geht es los: Vom 29. Februar bis zum 15. März fällt die S21 zwischen den Bahnhöfen Berliner Tor und Tiefstack aus. Hier werden Fahrgäste auf die Busse des Schienenersatzverkehrs umsteigen müssen.

HVV in Hamburg: Wichtige Bahn-Strecke wochenlang gesperrt

Zwischen den Bahnhöfen Elbgaustraße und Berliner Tor und zwischen Tiefstack und Aumühle soll die S21 jedoch weiterhin regulär verkehren. Die S2 fällt im betroffenen Zeitraum sogar komplett und ohne Ersatz aus.Nach Angaben der Bahn verlängert sich der Weg um circa 20 Minuten.

Doch damit nicht genug: Im Sommer stehen schon die nächsten Bauarbeiten an den gleichen Brücken an – und zwar vom 25. Juni bis zum 17. Juli, also in den ersten drei Wochen der Sommerferien. Auch hier soll die S21 zwischen den Bahnhöfen Berliner Tor und Tiefstack ausfallen. Die S2 fällt auch hier ersatzlos weg.

S-Bahn in Hamburg: Auch die S3 von Bauarbeiten betroffen

Außerdem sind Gleiserneuerungen zwischen Buxtehude und Neugraben geplant. Die Züge der S3 werden deshalb vom 18. bis 31. Juli nur alle 30 Minuten fahren.