Ich hätte nie gedacht, dass die Entwicklung so rasant geht. Von den veganen Basics, die lecker, aber nichts Besonderes sind – hin zu pflanzlicher Feinkost. Foodies mit ihren Start-ups sorgen bei mir für gute Laune, so wie Goldblatt aus Österreich.



Ob Camembert aus Cashews von Veezee aus Oldenburg, sündhaft leckere Pralinen von Bernsteinzimmer aus Wuppertal oder Fleischersatz aus dem 3D-Drucker von Juciy Marbles aus Slowenien – diese Kolumne bot schon so manchem Pflanzen-Futter eine Bühne. Als Beweis dafür, dass das, was bei uns Veganern auf dem Teller landet, das Gegenteil von wenig schmackhaftem Gras und ungenießbaren Steinen ist. Heute zum Abschluss des Veganuary, des Werbemonats für die pflanzliche Ernährung, geht die Feinkost-Challenge weiter – mit dem „No. 1 Karree“ von Goldblatt aus der Steiermark.