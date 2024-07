Seit dem 1. Juni ist die Vollverschleierung in Hamburger Schulen verboten – der Niqab muss abgelegt werden. So simpel jedenfalls ist die Theorie. Die Umsetzung, nämlich das Ablegen des Gesichtsschleiers von in Hamburg gerade mal einer Handvoll Schülerinnen, gestaltet sich hingegen sehr viel komplizierter. Und das liegt in der Regel nicht an den Eltern der jungen Frauen.