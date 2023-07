Der freundliche Rocky wackelt beim Gehen, der flauschige Max guckt etwas schräg, der freche Rudi ist ein Schreihals und der dicke Ollie gehört schlicht der falschen Tierart an – dabei hätten sie alle so gerne ein richtiges Zuhause. Die MOPO besuchte die Dauerbewohner im Tierheim des Hamburger Tierschutzvereins an der Süderstraße und fand tierische Persönlichkeiten, die irgendwie durchs Raster fallen und schon ewig auf ihre Adoption warten – darunter ein lieber Hund mit Gehfehler und ein Vogel, der die Melodie von „Spiel mir das Lied vom Tod“ nachmachen kann.