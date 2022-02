„Nie wieder Krieg“ – Hochbahn zeigt leuchtende Solidarität

Die sonst bunten Leuchten in der U-Bahn-Station HafenCity Universität erstrahlen am Freitag in blau und gelb. Mit den Farben der ukrainischen Flagge zeigt die Hochbahn Solidarität mit dem Land, das jetzt so viel Leid erfährt.

Normalerweise leuchtet es in der Haltestelle HafenCity Universität lila-blau oder kunterbunt. Doch am heutigen Freitag schaltete die Hochbahn die Beleuchtung auf blau-gelb: die Farben der ukrainischen Flagge.

Solidarität in Farbe: Hochbahnstation leuchtet blau-gelb

Auf Twitter postete die Hochbahn ein Foto von der Aktion mit dem Hashtag: „#NieWiederKrieg“. Weiter schreibt der Account: „Wir sind fassungslos, dass auf europäischem Boden ein Krieg ausgebrochen ist. Deshalb möchten wir als öffentliches Unternehmen mit Kolleg*innen aus über 58 Nationen und Fahrgästen aus aller Welt unsere Solidarität mit allen betroffenen Menschen zum Ausdruck bringen.“

Am Freitag finden in Hamburg auch einige Demonstrationen statt, um Solidarität mit der Ukraine zu zeigen.