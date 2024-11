Nichts ist, wie es scheint: Dieses neue Museum eröffnet in Hamburg

Am 29. November öffnet das Paradox Museum in der Hamburger Innenstadt seine Türen für Besucher. Auf drei Etagen erstreckt sich das Museum über 1300 Quadratmeter. Es handelt sich hierbei nicht um eine gewöhnliche Ausstellung, sondern vielmehr um eine einzigartige Erfahrung im Bereich des Edutainments, also des unterhaltsamen Lernens.

Die Besucher werden in eine faszinierende Welt von Illusionen und optischen Täuschungen eingeführt. Interaktive Ausstellungsstücke begeistern Besucher jeden Alters. Geschäftsführerin Irem Sozugecer betont, dass das Museum nicht nur junge Menschen ansprechen möchte, die es als Social-Media-Hotspot nutzen, sondern auch Schulen und Kindergärten. Das Ziel des Museums sei es, ein Science Center zu sein, das Spaß macht.

Die Marke wurde von den Unternehmern Sakis Tanimanidis und Miltos Kambourrides gegründet, die über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Investment und Entertainment verfügen. Gemeinsam haben sie 13 Paradox Museen weltweit etabliert. Neben Hamburg gibt es in Deutschland bereits ein Paradox Museum in Berlin. Jährlich besuchen etwa zwei Millionen Menschen die Museen.

Paradox Museum Hamburg: Optische Illusionen der Reeperbahn und der Elbe

Jedes Museum ist einzigartig und an den jeweiligen Standort angepasst. Das Museum in Hamburg präsentiert beispielsweise einen Raum mit optischen Illusionen der Reeperbahn und der Elbe. Ab 2025 sollen auch lokale Künstler ihre Werke in den Museen ausstellen, wobei der Fokus auf optischen Täuschungen in der Kunst liegt.

Das Paradox Museum verfügt über rund 50 verschiedene Räume, darunter den Zero Gravity Room und den Camouflage Room, und zählt zu den innovativsten Marken im Bereich des experimentellen Edutainments. Hier treffen Wissenschaft und Kunst aufeinander, um die Wahrnehmung der Besucher zu verändern.

Wer Interesse an kurioser Wissenschaft und Illusionen hat, sollte am 29. November am Alten Wall in Hamburg vorbeischauen, wenn das Paradox Museum seine Türen öffnet. (mp)