Er kennt sich aus mit gutem Geschmack: Sternekoch Maurizio Oster gehört das Gourmet-Restaurant „Zeik“ in der Sierichstraße 112 (Winterhude). Doch auch ein Top-Gastronom lässt sich gerne selbst mal bekochen. Der 36-Jährige, ein „waschechter Hamburger Jung“, hat der MOPO seine Lieblingsrestaurants in der Hansestadt verraten – von günstig bis teuer! Alles zu Atmosphäre, Service und welche Gerichte er dort am liebsten bestellt.