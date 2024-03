Ab April fallen die Besucher wieder in Scharen im Alten Land ein, um die blühenden Obstbäume zu bewundern. Aber außer Obstplantagen, Hofläden, Radwege auf dem Deich und schönen alte Bauernhöfe – gibt es im größten Obstanbaugebiet Nordeuropas noch viel mehr zu sehen. Wer jetzt hinfährt, hat die Region noch fast für sich – und kann spannende Entdeckungen ohne Besuchermassen machen.

Ab April fallen die Besucher wieder in Scharen im Alten Land ein, um die blühenden Obstbäume zu bewundern. Aber außer Obstplantagen, Hofläden, Radwegen auf dem Deich und schönen alten Bauernhöfen gibt es im größten Obstanbaugebiet Nordeuropas noch viel mehr zu sehen. Wer jetzt hinfährt, hat die Region noch fast für sich – und kann spannende Entdeckungen ohne Besuchermassen machen.

Große Orgel-Kunst

Ein weltberühmter Orgelbauer lebte vor 400 Jahren in Neuenfelde. Sein Hof, ein typisches Altländer Bauernhaus, ist noch genauso gut erhalten wie die Orgel in der St. Pankratius-Kirche. Hier liegt Arp Schnitger zusammen mit seiner ersten Frau und einer Tochter begraben.

In der St. Pankratius Kirche in Neuenfelde gibt es nicht nur eine Arp-Schnitger-Orgel, hier ist der Orgelbauer auch begraben. Anke Geffers In der St. Pankratius Kirche in Neuenfelde gibt es nicht nur eine Arp-Schnitger-Orgel, hier liegt der Orgelbauer auch begraben.

Das könnte Sie auch interessieren: Raus in die Frühlingssonne – die schönsten Spaziergänge

Blick auf Blankenese

Was von weitem wie eine bunte Riesenskulptur aussieht, ist ein Sperrwerk in Cranz. Nach der Sturmflut 1962 wurde das erste Estesperrwerk vor 24 Jahren durch einen Neubau ersetzt. Besucher und Besucherinnen kommen gern mit der Fähre aus Blankenese, um von hier zu Radtouren durch das Alte Land zu starten.

Das Este-Sperrwerk soll Überflutungen im Alten Land verhindern. Anke Geffers Das Este-Sperrwerk soll Überflutungen im Alten Land verhindern.

Sterne gucken am Deich

Ein Planetarium gibt es nicht nur im Hamburger Stadtpark, sondern auch direkt an der Elbe. In der 165 Jahre alten ehemaligen Seefahrtsschule in Grünendeich, heute das Haus der Maritimen Landschaft Unterelbe, lernten angehende Kapitäne bis 1980 im Planetarium, wie man anhand des Sternenhimmels navigieren kann. Von der Kapitänsbrücke im zweiten Obergeschoss haben Besucher einen weiten Blick über die Elbe. Die Räume können für Veranstaltungen gemietet werden, Führungen nach Voranmeldung.

Das Planetarium in der ehemaligen Seefahrtsschule in Grünendeich ist noch funktionstüchtig. Anke Geffers Das Planetarium in der ehemaligen Seefahrtsschule in Grünendeich ist noch funktionstüchtig.

Maritime Landschaft Unterelbe, Elbdeich 1. 21720 Grünendeich, Mo bis Fr 9 bis 13 Uhr, www.maritime-elbe.de

Pralinen-Manufaktur

Von Grünendeich ist es nur ein Katzensprung ins hübsche Steinkirchen. Mitten im Ort liegt die Bäckerei Pfeiffer, Familienbetrieb seit 1952. Konditormeisterin Anna-Lena Pfeiffer-Dicks stellt neben Torten auch Pralinen und Macarons her. In der gläsernen Backstube kann man zusehen, wie der Altländer Butterkuchen, eine weitere Spezialiät des Hauses, entsteht.

Anna-Lena Pfeiffer-Dicks ist gelernte Konditorin und stellt ihre Pralinen selber her. Anke Geffers Anna-Lena Pfeiffer-Dicks ist gelernte Konditorin und stellt ihre Pralinen selber her.

Bäckerei Pfeiffer, Alter Marktplatz 13, 21720 Steinkirchen, Mo bis Fr 5.30 bis 18 Uhr, Sa 5.30 bis 12 Uhr, So 7 bis 17 Uhr

Gasthaus mit Tradition

Das Gasthaus „Zur Post“ gibt es seit mehr als 300 Jahren. Anke Geffers Das Gasthaus „Zur Post“ gibt es seit mehr als 300 Jahren.

Seit 300 Jahren steht das Restaurant „Zur Post“ in Cranz und ist eines der ältesten Gasthäuser Hamburgs. Familie Kramer führt das Haus in der siebten Generation und überzeugt Gäste mit Fischgerichten wie Maischolle, Matjes und Zander. Natürlich stehen auch Fleischgerichte auf der Karte. Direkt am Wasser sitzt man bei schönem Wetter im Garten und kann im Sommer die Kirschen direkt vom Baum pflücken.

Gasthaus „Zur Post“, Estedeich 88, 21129 Hamburg, Mi bis So 11 bis 20.30 Uhr

Café, Hof und Laden

Alles hausgemacht. Produkte aus dem Hofladen vom Obsthof Matthies in Jork. Obsthof Matthies/hfr Alles hausgemacht. Produkte aus dem Hofladen vom Obsthof Matthies in Jork.

Direkt an der Elbe liegt der Obsthof Matthies. Hier gibt es alles, was Besucher wünschen: vom Glashaus-Café mit Frühstücksangebot zum Hofladen mit Produkten aus eigener Herstellung, Touren mit dem Obsthof-Express durch die Plantagen und Fünf-Sterne-Ferienwohnungen.

Obsthof Matthies, Am Elbdeich 31, 1635 Jork (Borstel), tägl. 8 bis 18 Uhr