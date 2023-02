Die Zahl der Corona-Patienten in Hamburgs Kliniken sinkt seit Ende Oktober und auch die Inzidenz bewegt sich wieder auf einem niedrigeren Niveau. Die große Herbstwelle ist offenbar schon wieder vorbei – und relativ problemlos durchgerauscht. Corona hat aus Sicht der Kliniken und der Gesundheitsbehörde seinen Schrecken verloren. Doch demnächst könnte uns ein anderes Problem beschäftigen.

269,8 lautete die Sieben-Tage-Inzidenz für Hamburg am Dienstag laut Robert-Koch-Institut (RKI). Vor einer Woche lag sie noch bei 283,6, vor 14 Tagen bei 411,0. „Von den PCR-Tests, die in Laboren ausgewertet werden, sind etwa ein Viertel positiv – das ist im Mehrmonatsvergleich ein eher geringer Anteil“, sagt Martin Helfrich, Sprecher der Sozialbehörde auf MOPO-Anfrage. Ende Juli habe dieser Wert noch bei über 40 Prozent gelegen.

Weniger Corona-Patienten in Hamburgs Kliniken

Dies sei für die Behörde ein Anhaltspunkt, dass zahlreiche Tests, die beispielsweise wegen Symptomen durchgeführt werden, am Ende nur ergeben, dass es sich um eine Atemwegserkrankung handelt aber nicht um Corona. Insgesamt könnte die Dunkelziffer von Corona-Fällen in der Bevölkerung allerdings höher liegen, da nur im Labor ausgewertete PCR-Tests in die Zahlen des RKI einfließen.

In den Hamburger Kliniken scheint sich die Lage derzeit zu beruhigen – zumindest, was die Corona-Patienten angeht. „Während allgemein ein hoher Krankenstand zu verzeichnen ist, sind wir von einer Überforderung des Gesundheitssystems wegen Corona-Fällen weit entfernt“, sagt Helfrich. Das UKE vermeldete am Dienstag 64 Corona-Patienten in stationärer Behandlung, davon neun auf der Intensivstation. Vor zwei Wochen waren es noch 80 Patienten, davon acht auf der Intensivstation.

„Infektion für die meisten nicht mehr schlimm”

„Nachdem die Anzahl an positiv auf Corona getesteten Patienten im Oktober angestiegen war, ist sie derzeit wieder rückläufig“, sagt auch Mathias Eberenz, Sprecher der Asklepios-Kliniken zur MOPO. In den sieben Hamburger Einrichtungen befänden sich aktuell nur etwa ein Dutzend Corona-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung.

Ein Pfleger einer Corona-Intensivstation. (Symbolbild) dpa Ein Pfleger einer Corona-Intensivstation. (Symbolbild)

Die Hamburger Sozialbehörde schätzt die Lage so ein: „Mittlerweile sind wir auch wegen der hohen Immunisierungsquote in einer Situation, in der eine Infektion für die Meisten nicht mehr schlimm ist – problematisch wird es vor allem, wenn die Arbeitsfähigkeit ganzer Bereiche durch einen hohen Krankenstand eingeschränkt wird, etwa, weil „normale“ Erkältungen und Corona-Infektionen zusammenkommen“, sagt Sprecher Martin Helfrich. Das gelte besonders für die kritische Infrastruktur, und auch in besonderem für das Gesundheitswesen.

Personalausfälle könnten zum Problem werden

Dem pflichtet Asklepios-Sprecher Eberenz gegenüber der MOPO bei – mehr noch: „Die Pandemie ist aktuell nicht mehr unser Hauptproblem, deutlich stärker beschäftigt uns der Fachkräftemangel. Natürlich muss man die Lage aber weiterhin genau beobachten, gerade wenn im Winter parallel die Grippewelle anrollt.“

Im UKE ist diese Welle wohl schon angekommen. „Wir sehen jetzt mehr Ausfälle durch Corona und Influenza auch bei Mitarbeitenden, dass ist nach wie vor ein Punkt, der das Gesundheitssystem aber auch die Betriebe sehr belastet“, sagte Stefan Kluge, Leiter der Klinik für Intensivmedizin am UKE vor einer Woche im NDR.