Nich lang schnacken, sauber machen!

Vom 10. bis 19. September 2021 ist es wieder so weit: „Hamburg räumt auf!“, die größte Aufräumaktion im Norden, geht wieder an den Start. In der Vergangenheit haben sich jährlich zehntausende Hamburger*innen für unsere Aktion begeistert. Wir freuen uns auch 2021 wieder auf jede Menge große und kleine Helfer*innen, die ihre Stadt auf Hochglanz bringen möchten.

Mitmachen geht ganz leicht! Bilden Sie einfach ein Aufräumteam: als Schulklasse oder mit der ganzen Schule, mit dem Kindergarten, mit Nachbarn, Kollegen, Freunden oder dem Verein und befreien Sie öffentliche Grünanlagen, Spielplätze und Parks von losem Müll.

Jetzt anmelden unter www.hamburg-raeumt-auf.de

Ab sofort können Sie Ihre Sammelaktion unter www.hamburg-raeumt-auf.de anmelden. Auf der Aktionswebsite finden Sie außerdem alle Informationen zu „Hamburg räumt auf!“: Events, Gewinne, Termine und vieles mehr.

Hamburg räumt auf: Tolle Preise für Teilnehmer

Auch für 2021 haben übrigens wieder zahlreiche Un­ternehmen, Theater, Kinos, Museen und andere Einrichtungen aus Hamburg und dem Umland tolle Sach- und Erlebnispreise gespendet – über 1.100 Gewinne, auf die sich die Teilnehmer*innen mit etwas Glück freuen können!

Sie wollen einen Blick hinter die Kulissen von „Hamburg räumt auf!“ werfen? Nachschauen, was es dieses Jahr zu gewinnen gibt? Oder Fotos Ihrer Sammelaktion veröffentlichen? Dann besuchen Sie uns doch einfach auf Facebook.

„Hamburg räumt auf!“ ist eine Gemeinschaftsaktion der Stadtreinigung Hamburg und der

Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA) in Zusammenarbeit mit dem Naturschutzbund Deutschland (NABU), Landesverband Hamburg e.V.