Mit dem Bau von Wolkenkratzern klappt es an der Elbe gerade nicht so gut, wie das Fiasko um den Elbtower zeigt, dafür erreicht Hamburg in kulinarischer Hinsicht schon eher New Yorker Niveau. Eng verbunden sind die beiden Städte ohnehin. Auf dem Seeweg mit der „Queen Mary 2“ und möglicherweise schon bald wieder mit einem Direktflug. Hier sind unsere Lieblingsorte mit New-York-Feeling an der Elbe.

Rund und gut

Erfunden wurden die Bagel vermutlich in Polen. Die runden Brötchen aus Weizenmehl, Hefe, Malz und dem Loch in der Mitte gelten heute als typisches New Yorker Gebäck, das zunächst in Wasser gekocht und dann gebacken wird. Das Loch diente zum besseren Transport auf Holzstangen und dazu, die Bagel leichter aus dem kochenden Wasser zu fischen. Beste Auswahl von Sesam- über Mohn oder Zimt-Rosinen Bagel gibt es z.B. in den New York Bagel Bars in Eppendorf, Winterhude und der Altstadt.

New York Bagel Bar, Mühlenkamp 1, Winterhude, tägl. 9 bis 16 Uhr, Sa/So 9 bis 17 Uhr

Beste Burger

Wie es sich für ein Diner gehört (ursprünglich waren das mobile Imbisswagen oder Speisewagen in US-Zügen), liegt das „Road Runner“ verkehrsgünstig nahe dem Kiekeberg-Museum in Ehestorf, mit großem Parkplatz, Sonnenterrasse und vielfältiger Burger-Auswahl. Hausgemachte Patties und Saucen sind Ehrensache. Dazu einen Milkshake und das All-American-Meal ist perfekt.

Road Runner, Appelbütteler Str. 1, Rosengarten, tägl. von 14 bis 22 Uhr, ab März von 12 bis 22 Uhr

Monika serviert im Road Runner in Rosengarten stilecht einen Manhatten Burger. Anke Geffers Monika serviert im Road Runner in Rosengarten stilecht einen Manhattan Burger.

Auswanderer-Storys

Millionen Auswanderer starteten vor 120 Jahren in das Land ihrer Träume – nach Amerika. Albert Ballin, Generaldirektor der Reederei Hapag, ließ Hallen als Zwischenstation für die Reise über den Atlantik bauen. Heute ist die Ballinstadt ein sehenswertes Museum, das die Geschichte der Migration in 14 Themenräumen auch anhand von Einzelschicksalen erzählt.

BallinStadt, Veddeler Bogen 2, Veddel, Di bis So 10 bis 16.30 Uhr, ab 1. März 10 bis 18 Uhr

Von der Ballinstadt starteten vor 120 Jahren Millionen Auswanderer nach Amerika. Florian Quandt Von der Ballinstadt starteten vor 120 Jahren Millionen Auswanderer nach Amerika.

Sweets und Cakes

Schon morgens ist der Laden voll. Eierspeisen, French Toast und Pancakes, außerdem eine große Auswahl an Cheesecakes – wer kalorienhaltiges amerikanisches Frühstück liebt, ist bei Mamalicious genau richtig.

Süß geht es auch bei „I love Sweets“ in Harburg zu. Amerikanische Süßwaren, darunter auch schwer zu bekommende Weingummis wie „Swedish Fish“ – hier sind sie zu finden.

Mamalicious, Max-Brauer-Allee 277, Schanze, Mo bis So 10 bis 16 Uhr, Di/Mi geschlossen

I love Sweets, Phönixcenter, Hannoversche Straße 86, Harburg, Mo bis Sa 9.30 bis 20 Uhr

Pastrami-Sandwiches und Matcha Tee sind nur zwei typische New Yorker Spezialitäten im Lowinsky's. Anke Geffers Pastrami-Sandwiches und Matcha Tee sind nur zwei typische New Yorker Spezialitäten im „Lowinsky’s“.

Pastrami und Matcha

Schlange stehen für einen Matcha Tee und ein Reuben-Sandwich mit Pastrami. Dafür gibt’s zwischen grün gestrichenem Tresen und rosafarbenen Wänden echtes Big-Apple-Feeling, denn „Lowinsky‘s“-Inhaber Hillal kommt direkt aus New York.

Lowinsky‘s, Lehmweg 36, Hoheluft-Ost, tägl. 10 bis 16 Uhr, Sa/So 10 bis 17 Uhr, Di geschlossen