Krankheit, Tod, Krisen: Trotz harter Schicksalsschläge kämpfte das Inhaber-Paar Charlotte Schnabel und Benjamin Schacht um sein Lokal „Schacht Deli“ am Schlump – schloss es aber im August. Nach langer Pause wagt Schnabel den Neustart mit einem ganz anderen Konzept. In ihrem Café „Chacha“ gibt es jetzt nicht nur Cappuccino und Kuchen, sondern auch verschiedenste Events. Was die Gäste erwartet, warum jeder das Programm mitbestimmen kann – und wie es der kleinen Familie heute geht, lesen Sie hier.