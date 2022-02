Neun Filialen in Hamburg: Bürogigant Staples ist insolvent!

700 Mitarbeiter und 50 Filialen in Gefahr: Der deutschlandweit tätige Bürobedarf-Riese Staples mit Sitz in Hamburg ist pleite. Als Grund führt er die Corona-Krise an.

Das ist das Aus für den Büro-Riesen Staples: Das Unternehmen hat am vergangenen Montag in Hamburg einen Insolvenzantrag gestellt. „Ich verschaffe mir mit meinem Team derzeit einen Überblick über die Situation des Unternehmens, das von Corona hart getroffen wurde“, erklärte der vorläufige Insolvenzverwalter Sven-Holger Undritz dazu in einer Stellungnahme.

Staples ist pleite: Filialen bleiben zunächst geöffnet

Die deutschlandweit 50 Filialen – neun davon liegen in Hamburg – sollen zunächst jedoch geöffnet bleiben. Undritz erklärte, dass Löhne und Gehälter der Beschäftigten gesichert seien und nun ein Investor gesucht werde, der das Unternehmen kaufe und wieder aus der Insolvenz herausführe.

Staples, das mit Firmennamen „OfficeCenter“ heißt, ist die Tochterfirma der niederländischen Investmentgesellschaft „Standard Investment“ und laut Undritz der größte stationäre Einzelhändler für Büroartikel in Deutschland. (ncd)