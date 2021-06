Neues Video von Hamburger Band: Techno-Marsch durchs Miniatur Wunderland

Speicherstadt –

Einmal quer durchs Wunderland! Als Miniaturausgabe spielt die elfköpfige Band „Meute“ an verschiedenen Orten im Miniaturwunderland. Der Musikclip zum neuen Song „Panda“ spielt komplett in den Installationen der Speicherstadt. Am Ende tauchen die Musiker auch in Originalgröße zwischen den Wunderland-Attraktionen auf.

Die Techno-Marching-Band aus Hamburg arrangiert Techno-, House- und Deep House-Werke von bekannten DJs neu und setzt sie mit Blaskapellen-Instrumenten um. Sie touren durch die ganze Welt und animieren mit ihren rhythmischen Beats jeden zu einem Hüftschwung.

Clip der Band „Meute“ führt einmal quer durchs Miniatur Wunderland Hamburg

Der Clip zur Neuinszenierung des Songs „Panda“, im Original von Oskar House, führt einmal durch das Hamburger Wunderland. Die Miniatur-Meute spielt erst vor der Elphie, dann erobert sie das wellige Dach.

Sie findet sich auf großen und kleinen Bühnen wieder, mit mehr und weniger Publikum. Von den Dächern irgendwo im Süden der Welt geht es auf den Hamburger Dom. Dann steht die Band zwischen Bäumen, vor einem Hardrock Café und inmitten eines Zeltlagers.

Hamburger Band hat in den vergangenen Jahren riesige Erfolge eingefahren

Es handelt sich um eine Reise durch das Wunderland und einen Rückblick auf die bisherigen Erfolge ihrer Karriere. So spielten „Meute“ zur Eröffnung auf der Elphie-Plaza und tourte bisher durch drei Kontinente. Hamburg ist die Heimat und das Herz der Band.

Am Ende des Videoclips tauchen die elf Musiker sogar in Originalgröße zwischen den Installationen des Miniatur Wunderlandes auf. Ob groß oder klein, die markanten roten Spielmannszug-Jacken mit den goldenen Kordeln dürfen natürlich nicht fehlen. (sr)