Neues Ranking zeigt: Hier sind Hamburgs Hochschulen echt Spitze

Wer ein Studium aufnehmen möchte, steht oft vor einer schwierigen Entscheidung. Nicht nur die Wahl der Uni will gut überlegt sein, sondern auch die der Studienfächer. In Hamburg bietet sich für beides ein großes Angebot – und ein hochwertiges noch dazu. Gleich sechs Hamburger Hochschulen erreichen im neuen Ranking der „Zeit“ und des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) in einigen Fächern Spitzenpositionen.

Rund 120.000 Studierende haben von ihren Erfahrungen berichtet, mehr als 300 Universitäten, Hochschulen und Berufsakademien wurden untersucht. Damit sei das Ranking von „Zeit“ und CHE nach eigenen Angaben „der umfassendste und detaillierteste Hochschulvergleich im deutschsprachigen Raum“. Gefragt wurden die Studierenden unter anderem nach ihren Einschätzungen zur Lehre, zu Praxiserfahrungen oder zur Ausstattung der Bibliotheken. Zudem sei erstmals der Einsatz digitaler Lehre thematisiert worden.

„Zeit“-Studienführer: Hier punkten Hamburgs Hochschulen

In diesem Jahr wurden für den Studienführer Fächer der Ingenieurwissenschaften, der Sprach- und Kulturwissenschaften sowie Psychologie untersucht. Unter den Hamburger Hochschulen vor allem die Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) reihenweise gute Noten ab. So punkteten unter anderem die Fächer Mechatronik, Maschinenbau, Verfahrenstechnik oder Energietechnik in der Kategorie „Unterstützung am Studienanfang“.

Das Department Maschinenbau und Produktion der HAW erreichte außerdem sehr gute Bewertungen in den Bereichen „Lehrangebot“, „Unterstützung für Auslandsstudium“ und „Allgemeine Studiensituation“. „Die sehr guten Ergebnisse bezogen auf die ausgewählten Fächer zeigen, wie erfolgreich die HAW Hamburg ihren Studierenden den Weg in die berufliche Praxis ebnet. Sie sind uns Bestätigung und Ansporn zugleich, das Studienangebot und unseren Service wissenschaftsbasiert weiterzuentwickeln“, sagte HAW-Präsident Micha Teuscher.

Auch die Technische Universität (TU) in Harburg und die HafenCity-Universität bieten ihren Studierenden dem Ranking zufolge eine sehr gute Unterstützung am Studienanfang. Oftmals ermöglichen die Unis auch einen sehr guten Kontakt zur Berufspraxis – etwa in den Fächern Elektrotechnik oder Maschinenbau an der TU.

Die Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr kann bei ihren Studierenden oft mit ihrer Bibliotheksausstattung punkten. Dazu gehören unter anderem die Fächer Erziehungswissenschaft und Psychologie. An der Universität Hamburg stechen beide Fächer mit ihrer Anzahl von Promotionen pro Professor:in innerhalb von zwölf Monaten hervor. Dieser Wert gilt laut Ranking als Indikator für die Forschung am Fachbereich, aber auch für die Förderung des Nachwuchses.