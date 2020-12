Neues Ranking für Deutschland: Experten: Diese Hamburger Hotels sind Spitzenklasse!

Knapp 11.000 Hotels gibt es in Deutschland. Rund 8000 von ihnen sind Sterne-Hotels, die meisten davon liegen im Drei- und Vier-Sterne-Bereich. Die Konkurrenz untereinander ist also riesig. Um besonders hervorzustechen, braucht es großen Aufwand. Branchen-Experten haben nun entschieden: Die Top-Hotels in Hamburg können das am Besten!

Zum ersten Mal haben sich Experten aus der Hotelbranche, von Fachmedien und aus der Forschung zusammengeschlossen, um ein objektives, aussagekräftiges Hotel-Ranking für Deutschland zu erstellen. Beteiligt haben sich unter Leitung der Internationalen Hochschule IUBH das „Handelsblatt“, die „Allgemeine Hotel- und Gastronomiezeitung“ (ahgz) und der Unternehmer Carsten K. Rath mit seiner Beratungsfirma „CKR Hospitality Consulting“.

Entstanden ist schließlich die Rangliste der 101 besten Hotels in Deutschland. „In vielen Ländern gibt es schon seit Jahren Hotelrankings. Mit dem fachlich fundierten Wettbewerb der Besten Deutschlands schließen wir eine Lücke“, sagte „ahgz“-Chefredakteur Rolf Westermann.

Hotel-Ranking: Hamburger „Hotel Vier Jahreszeiten“ gewinnt

Besonders gut dürfte das Ergebnis im „Hotel Vier Jahreszeiten“ angekommen sein: Das Traditionshaus an der Binnenalster ist nämlich deutschlandweit Spitze! Dort würden die Gäste „wie Verwandte und Freunde“ behandelt, die man zu sich nach Hause einlade, urteilt die „ahgz“. Die Auszeichnung sei natürlich „eine große Ehre“, sagte „Vier Jahreszeiten“-Chef Ingo C. Peters. „Wir wollen ganz oben in der Champions League der Hotellerie mitspielen.“

Ingo C. Peters weiß, wie sich anspruchsvolle Gäste wohlfühlen. Rike Schulz Foto:

Trotz der Auswirkungen der Corona-Pandemie möchte Peters mit seinem Team den Titel im nächsten Ranking verteidigen. „Wir haben schon einige Wirtschaftskrisen gemeistert. Die größte findet jetzt im Augenblick statt. Qualität ist der Schlüssel, in der Krise noch mehr als vor der Krise.“

Hotels in Hamburg: Elf sind Spitzenklasse – eins hat großes Potenzial

Auf dem zweiten Platz folgt das „Schloss Elmau Luxury Spa Retreat“ im bayerischen Krün (bei Garmisch-Partenkirchen), die Bronze-Medaille gewinnt das Berliner „Hotel Adlon Kempinski“. Berlin und Hamburg stellen sich dabei als Deutschlands Hotel-Hauptstädte heraus: Jeweils elf Hotels nennen die Branchen-Experten im Ranking.

Das „Hotel Atlantic“ an der Alster gehört zu Hamburgs Top-Adressen. (Archivbild) picture alliance / Hinrich Bäsem Foto:

Neben dem „Hotel Vier Jahreszeiten“ als Sieger dürfen sich auch das „Park Hyatt“ (15), das „The Fontenay“ (18), das „Grand Elysée“ (24), das „Fraser Suites“ (42), das „Hotel Atlantic“ (48), das „Louis C. Jacob“ (53), das „Side Hotel“ (82), das „Sofitel Hamburg Alter Wall“ (84), das „Steigenberger Hotel Hamburg“ (90) und das „Tortue“ (93) über Platzierungen unter den deutschen Top-Hotels freuen. Nicht auf der Liste der 101 besten Hotels, aber unter den Häusern mit großen Potential wird das „East Hotel“ geführt.

Weitere Top-Hotels im Norden finden sich vor allem an den klassischen Tourismus-Hochburgen. So gehören auch das Cuxhavener „Badhotel Sternhagen“, das „Grand Hotel Seeschlösschen“ in Timmendorfer Strand, das „Grand Hotel Heiligendamm“ oder das „Hotel Stadt Hamburg“ auf Sylt zur nationalen Spitze.