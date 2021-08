Das Hamburger Nobelhotel Vier Jahreszeiten zählt zu den besten Stadthotels in ganz Europa! Das hat ein Ranking der Zeitschrift „Bilanz“ ergeben. Ein weiteres Hamburger Hotel hat es in die Top 100 geschafft.

Mit 97,3 von 100 Punkten sichert sich das Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten an der Binnenalster in diesem Jahr „nur“ den zweiten Platz – dicht gefolgt vom Four Seasons Hotel Firenze (97,2) in Florenz und dem J.K. Place Roma (97,1) in Italiens Hauptstadt Rom. Den ersten Rang belegt das La Réserve Hotel Paris mit 97,4 Punkten, wie das „Abendblatt“ zuerst berichtete. Ein knappes Rennen! Im Vorjahr hatte das Vier Jahreszeiten noch ganz vorne gelegen.

Hotel-Ranking: Zwei Hamburger Hotels in den Top 100

Hotels, die mit über 96 Punkten bewertet werden, gelten laut „Bilanz“ als Weltklasse. Für ein weiteres Hamburger Hotel hat es in dieser Kategorie zwar nicht gereicht, aber es ist immerhin unter den Top 100: The Fontenay am Südwest-Ufer der Alster. Mit einer Bewertung von 86,8 liegt es auf Platz 80 und gilt als überdurchschnittlich bis sehr gut. Ab einer Punktzahl von 70 bis 79 gelten Hotels als guter Durchschnitt.

Und auch drei weitere Hotels im Norden können sich über eine Platzierung freuen. In der Kategorie „Ferienhotels“ erreicht das Hotel Severins Sylt (95,8) Platz 18, das Weissenhaus Grand Village Resort & Spa (94,1) in Ostholstein an der Ostsee Platz 32. Immerhin noch auf Platz 95 landet das Sylter Hotel Budersand mit einer Bewertung von 86,1.

„Bilanz“: Jährliches Hotel-Ranking in ganz Europa

Die Zeitschrift „Bilanz“ ermittelt jährlich die 300 besten Hotels in der Schweiz und Europa. Sie basieren laut eigenen Angaben auf 350 Expertentests innerhalb der vergangenen 18 Monate, einer schriftlichen Umfrage bei 89 Schweizer Top-Hoteliers, Wertungen von relevanten Reisepublikationen und Testportalen und den Erfahrungen von 116 Hotelkennern und Reiseprofis. Diese Werte werden anschließend in ein 100-Punkte-Schema umgerechnet. (lmr)