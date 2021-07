Neues Klo auf dem Kiez: Warum diese Toilette ganz besonders ist

St. Pauli –

Auf dem Kiez gibt es jetzt ein neues stilles Örtchen. Die Stadtreinigung Hamburg hat die öffentliche Toilettenanlage auf der Reeperbahn in Betrieb genommen. Daran besonders: Sie ist unisex – Männer und Frauen können sie also gleichermaßen nutzen.

Für den Umbau wurde das alte Urinal an der gleichen Stelle abgerissen und der Standort auf Höhe des Hamburger Bergs an das Strom- und Wassernetz angeschlossen. Die kostenlose Anlage, in der zwei separat zugängliche Toiletten installiert sind, entspricht dem baugleichen Modell, das seit Oktober 2018 am Schulterblatt zum Einsatz kommt.

Stadtreinigung Hamburg: Neue Unisex-Toilette auf dem Kiez

Dort habe sich die Bauweise als leistungsfähig und wenig anfällig für Vandalismus bewährt, schreibt die Stadtreinigung Hamburg in einer Pressemitteilung. Dies sei besonders an hochfrequentierten Standorten wichtig. Im Vergleich zum vorherigen Urinal würde sich zusätzlich die Geruchsbelästigung reduzieren.

„Wir freuen uns, den Hamburgerinnen und Hamburgern, aber auch den zahlreichen Touristen, ein stilles Örtchen auf dem lebhaften Kiez anbieten zu können“, sagt Rüdiger Siechau, Geschäftsführer der Stadtreinigung Hamburg. Er ist zuversichtlich, dass die Menschen diese Unisex-Toilette sehr gut annehmen werden.

Stadtreinigung Hamburg: Mehr Unisex-Toiletten an der Reeperbahn

Auch Umweltsenator Jens Kerstan zeigt sich positiv gestimmt. „Qualitativ gute, leicht erreichbare Toilettenanlagen sind ein wichtiger Baustein für die Lebensqualität in unserer Stadt, insbesondere an so einem touristischen Hotspot wie hier.“

Gemeinsam mit der Umweltbehörde und dem Bezirksamt Mitte plant die Stadtreinigung, die Umstellung auf Unisex-Toiletten weiter voranzutreiben. Sofern die neue Anlage gut angenommen werde, sollten auch drei weitere Urinale an der Reeperbahn ersetzt werden. In Hamburg ist die Stadtreinigung für 131 öffentliche Toiletten zuständig. (aba)