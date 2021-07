Neues Handynetz 5G: Hamburg hat jetzt das mobile Highspeed-Internet

Die Telekom treibt den 5G-Netzausbau voran: Laut Unternehmen könnten seit Mittwoch 16 Millionen Menschen das superschnelle mobile Internet nutzen – Hamburg ist auch mit dabei.

Der neue Mobilfunkstandard verspricht blitzschnelles Surfen auf dem Handy im Internet und ist eines der größten und wichtigsten Projekte der Digitalisierung in Deutschland.

Die Telekom hat nun verkündet, dass sie ihre 5G-Initiative gestartet habe: „Trotz der Corona-Krise haben wir 5G ohne Umwege ausgebaut. Unsere Netze haben zuverlässig gearbeitet. Zusätzlich zur Krisensituation haben unsere Techniker über 12.000 Antennen für 5G fit gemacht. Bis Ende des Jahres werden es sogar 40.000 Antennen sein.“

5G-Netz-Ausbau: Hamburg mit Standortvorteil

Konkret will das Unternehmen erreichen, dass bereits Mitte Juli 40 Millionen Deutsche auf sein 5G-Netz zugreifen können. Hamburg solle dabei von Beginn an teilnehmen und einen „digitalen Standortvorteil“ haben.

So wurden in Hamburg bislang 158 Standorte von Mobilfunkantennen neu ausgerüstet, um die Netzabdeckung auszubauen. Wer genau wissen will, wo in Hamburg bereits 5G der Telekom verfügbar ist, kann sich eine Karte der Firma anschauen. Dabei wird klar, dass noch große Teile der Stadt nicht abgedeckt sind. Vor allem östlich der Alster mangelt es an Netzabdeckung. (mp)