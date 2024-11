Perfekt durchdacht bis ins kleinste Detail: Zwei Mütter eröffnen in Hamburg ein neues Eltern-Kind-Café – mit 100 Quadratmeter großer Spielfläche. Und darin haben Kleine und Große gleichermaßen Spaß. „Hier haben wir alles umgesetzt, was uns in Hamburg bisher selbst gefehlt hat“, sagen die Inhaberinnen, die vier Kinder haben. Der MOPO haben sie erzählt, wann es losgeht, was genau geplant ist und mit welchen genialen Tricks sie den Erwachsenen den Besuch so angenehm wie möglich machen. Ihr Versprechen: „Hier können auch Eltern ihren Kaffee heiß genießen!"