Beobachten, wie ein maßgefertigter Lederschuh entsteht. Dabeisein, wenn ein Hut nach den eigenen Vorstellungen gefilzt und geformt wird. Oder einfach die Destillation von Gin beobachten. Viele traditionelle Handwerke gehen verloren. Im Baakenhafen soll das alte Wissen jetzt wieder erlebbar werden in einer ganz besonderen Einkaufspassage: dem „Marktplatz der Manufakturen“.

Die Hersteller können sich in der edlen Passage in der Versmannstraße 42 für wenige Tage bis zu mehrere Jahre einmieten, ihre Produkte vor Ort herstellen und präsentieren.

Noch sind viele Läden nicht bezogen, aber Besucher können sich schon einen Eindruck von der Atmosphäre verschaffen: Es läuft bereits eine Kunst-Ausstellung mit Werken von vier Künstlern – noch bis Mittwoch, täglich von 16.30 bis 19 Uhr. Angeordnet sind die winzigen bis großen Läden um einen zentralen Markplatz herum.

An der Versmannstraße in der Hafencity baut Garbe Immobilien Wohnungen und im Erdgeschoss ensteht der Marktplatz der Manufakturen. Garbe Immobilien An der Versmannstraße (Hafencity) baut Garbe Wohnungen. Im Erdgeschoss entsteht eine Einkaufspassage namens „Marktplatz der Manufakturen“.

Die 15 Ateliers, Werkstattflächen und Galerien befinden sich in einem Neubau, der Teil der sogenannten „Creative Blocks“ im Baakenhafen ist. Das Konzept: Kunden können mit kreativen Handwerkern ins Gespräch kommen und hochwertige vor Ort hergestellte Mode, Schmuck oder auch Kunst kaufen. Ab April können Manufakturen sich um Flächen bewerben. Im Gebäude wird es außerdem Platz für Cafés und Restaurants geben und eine Showküche.

Baakenhafen: Viele neue Wohnungen und Shopping

Zu den ersten Handwerkern vor Ort gehört die Stiftemanufaktur Elbwood. Inhaber Frank Pressentin kreiert besondere Füllfederhalter und Kugelschreiber. Er liebt kostbare Hölzer und edle Metalle und ist über sein Faible für den Bootsbau zum Drechseln gekommen.

400 Arbeitsschritte sind notwendig, um seine hochwertigen Federhalter und Kugelschreiber herzustellen. Das hat seinen Preis. „Ich mache ein Nischenprodukt für Liebhaber“, betont er. Kunden können ihm mit Glück bei der Arbeit an der laufenden Drehbank zusehen.

So sieht die Einkaufspassage Marktplatz der Manufakturen einmal aus. Garbe Immobilien-Projekte So soll die Einkaufspassage Marktplatz der Manufakturen einmal aussehen.

Im gesamten Quartier „Creative Blocks“ von Garbe Immobilien und Baugemeinschaft Halbinsulaner entstehen rund 180 Wohnungen – viele mit Elbblick, teils gefördert und teils frei finanziert. Das Projekt ist 95 Millionen Euro schwer.

Die ersten beiden Gebäude mit 75 Wohnungen sind bereits Ende 2021 fertiggestellt worden. Zum Konzept gehören dort kleine Wohnungen mit vielen Gemeinschaftsräumen für Hobbies, darunter ein Yoga-Studio, eine Bibliothek und eine Gemeinschaftsküche. Für alle gibt es eine Dachterrasse und einen Innenhof.

Die neuen, direkt über der Passage liegenden Wohnungen werden erst seit Monatsbeginn vermittelt. Die geförderten Wohnungen sind bereits vermietet, bei den anderen gibt es noch freie Wohnungen.

Doch die Preise haben es – wie immer in der HafenCity – in sich: Für eine 90-Quadratmeter-Wohnung liegt die Warmmiete etwa bei 2000 Euro, für 60 Quadratmeter sind es etwa 1500 Euro. Wer selbst in der Hafencity nicht aufs Auto verzichten möchte, der muss eine Stellplatzmiete von 199 Euro monatlich in Kauf nehmen.