Eine abgetragene Seitenwand, ein äußerst marodes Reetdach und das alles bei November-Wetter mit Regen und Sturm. Wer täglich an der Alten Schulkate in Lurup vorbeigeht oder fährt, der hat sich zuletzt mal wieder große Sorgen um den Erhalt des historischen Gebäudes gemacht. Doch jetzt kommt Bewegung in die Sache. Wird das unter Denkmalschutz stehende Häuschen nun endlich vor größeren Schäden bewahrt?

Das ehemalige Schulhaus an der Luruper Hauptstraße 132 ist schon ewig eingerüstet. Seit mehreren Jahren gibt es ein zähes Tauziehen zwischen dem privaten Eigentümer, dem Bezirk Altona und dem Denkmalschutzamt darüber, was mit dem Gebäude passieren soll und wie es instand gesetzt werden muss. Immer wieder wurde mit Arbeiten begonnen, dann gab es Baustopps. Mittlerweile wurde eine Seitenwand des Gebäudes entfernt. Dann passierte wieder lange nichts.

Alte Schulkate Lurup: Reetdach wird neu gedeckt

Doch aktuell geht es endlich wieder los. Handwerker sind trotz Regen und Sturm dabei, das Reetdach zu erneuern und das Gebäude sieht schon jetzt auf dem „Kopf“ so schön aus, wie die Luruper es seit Jahrzehnten nicht gesehen haben. „Ich bin heilfroh, dass offenbar vor dem Winter jetzt das neue Dach fertig wird“, sagt Marion Hellerich von der Initiative „Schulkate Lurup“.

Und auch der Denkmalschutz ist guter Dinge. Kulturbehördensprecher Enno Isermann: „Wir hoffen natürlich, dass nach dem Dach jetzt auch die anderen Arbeiten am Gebäude zügig angegangen werden.“ Seitens des Denkmalschutzes liegen alle nötigen Genehmigungen dafür vor.

Anders sieht es bei den Arbeiten am Gebäude aus, die nicht direkt den Denkmalschutz betreffen, sondern die Baustelle als solches. Der Bezirk verhängte im September erneut einen Baustopp, weil „ungenehmigte Arbeiten an tragenden Bauteilen durchgeführt wurden“, so Altonas Bezirkssprecher Mike Schlink. Daraufhin habe das Bezirksamt die Baustelle stillgelegt. Nun muss der Bauherr erst einmal Unterlagen vorlegen, bevor er mit den Arbeiten im Gebäude weitermachen kann. Die Frist endet Ende November.

Ob dann später ein Geschäft in der Schulkate eröffnet oder doch eine Bücherhalle, wie von der Initiative gefordert, das ist weiterhin völlig offen. Gespräche mit der Stadt über eine kommunale Nutzung sind erst einmal gescheitert. Schlink: „Der Bezirk weiß aktuell nicht, welche Nutzung vom Eigentümer geplant ist.“ Derweil droht die Politik in der Bezirksversammlung bereits mit Zwangsgeldern, wenn der Eigentümer die im September gesetzte und bereits um vier Wochen verlängerte Frist nicht einhält.