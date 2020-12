Neues Corona-Testzentrum in Hamburg: In 20 Minuten zum Ergebnis – auch an Weihnachten

Altstadt -

Pünktlich zur Weihnachtszeit bekommt Hamburg das nächste Corona-Test-Zentrum. Direkt in der Nähe des Rathauses kann sich ab Donnerstag jeder einem Schnelltest unterziehen.



20 Minuten soll es dauern, bis das Testergebnis vorliegt – dann weiß man, ob man mit gutem Gewissen die Verwandtschaft besuchen kann. Nachdem das Medizin-Start-up „Covid-Zentrum“ bereits in Berlin einen ersten Standort eröffnet hat, folgt nun auch eines in Hamburg in der Große Bäckerstraße 9.



Für 49,90 Euro können Hamburger sich hier von ärztlichem Personal testen lassen, einen Termin bucht man online. Beim Test selbst wird ein Nasen-Rachen-Abstrich gemacht. Der Anbieter verspricht keinerlei Wartezeiten und einen maximalen Aufenthalt von fünf Minuten im Zentrum. Das Ergebnis gibt es dann per E-Mail. Versprochene Testsicherheit: 97 Prozent.



Der Eingang des neuen Corona-Test-Zentrums in der Große Bäckerstraße 9 in Hamburg. Röer Foto:

Hamburg: Hier gibt es ein neues Corona-Testzentrum

Zum Test dürfen auch Menschen mit Symptomen kommen. Sollte das Testergebnis positiv ausfallen, wird das Gesundheitsamt umgehend von dem Unternehmen informiert. Erwartungsgemäß werden vor allem direkt vor Weihnachten viele Menschen noch einmal einen Test machen wollen. Das „Covid-Zentrum“ öffnet auch an den Weihnachtstagen und zu Silvester. Die Kapazitäten liegen bei 700 bis 1000 Tests täglich.



Das könnte Sie auch interessieren: Neues Corona-Zentrum auf dem Kiez – Erst testen, dann Weihnachten feiern?

In Hamburg gibt es mehrere privat betriebene Testzentren. Darunter eines am Flughafen, wo sowohl Schnell- als auch PCR-Tests durchgeführt werden. Am Spielbudenplatz bietet ein Unternehmen eine Corona-Gurgel-Test-Station. Hier wird auf den Nasen-Rachen-Abstrich verzichtet, dafür muss man mit einer Kochsalzlösung gurgeln. (mp)