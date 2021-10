Zwei neue Anwohner-Parkgebiete in Hamburg

Der Landesbetrieb Verkehr (LBV) hat ein neues Konzept für das geplante Bewohnerparkgebiet Hoheluft West/Eimsbüttel Ost erarbeitet. Im November startet dazu eine Online-Umfrage für Anwohner:innen.

Die Abstimmung startet am 1. November und endet am 22. November und richtet sich an alle volljährigen Bewohner:innen. Erfolgt eine positive Rückmeldung seitens der Teilnehmer:innen, folgt eine konkretere Planung des Bewohnerparkgebiets.

Die ersten Konzepte sehen vor, dass für beide möglichen Bewohnerparkzonen in Hoheluft-West/Eimsbüttel Ost eine Parkscheinpflicht täglich von 9 bis 20 Uhr in der Gebührenzone 2 vorgesehen ist.

Bewohnerparken im Bezirk Eimsbüttel: Das sind die ersten Pläne

Bewohner:innen mit Parkausweis sind entsprechend von der Parkscheinpflicht ausgenommen. Kurzzeitparken ohne Vorrechte für Anwohner wird in der Einkaufsstraße Hoheluftchaussee möglich sein. Die Umsetzung ist für das zweite Quartal 2022 vorgemerkt.

Hintergrund der möglichen Einführung der zwei neuen Zonen im Bewohnerparkgebiet sind die Verdrängungseffekte aus benachbarten Bewohnerparkgebieten, insbesondere aus Eimsbüttel/Altona Nord, teilt die Verkehrsbehörde mit. Viele Bewohner:innen berichten dem LBV, dass es in verschiedenen Gebieten fast unmöglich sei, einen Parkplatz zu finden.

Eine Parkplatz-Analyse des LBV in betroffenen Gebieten, wie Eimsbüttel und Altona Nord zeigt, dass es dort tagsüber einen gravierenden Mangel an Parkraum für die Bewohner:innen gibt. Die Situation hat sich durch die Verdrängungseffekte aus den Zonen des benachbarten Bewohnerparkgebiets noch weiter verschärft. Untersuchungen zum möglichen Bewohnerparken in dem nordwestlich gelegenen Gebiet Eimsbüttel-Osterstraße sind bereits gestartet.

