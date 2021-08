Neuer Rettungswagen: Nanu, wie sieht denn die Feuerwehr aus?

Was soll das für ein Rettungswagen sein? Die Hamburger Feuerwehr testet in den kommenden vier Wochen ihr neues Fahrzeug in ungewöhnlichem Weiß, und es gibt noch eine weitere Besonderheit: Der Wagen fährt elektrisch.

Das Fahrzeug fährt nun vier Wochen lang testweise durch die Hansestadt, der E-Rettungswagen (eRTW) soll der Krankenwagen der Zukunft sein. Geladen werden kann er nach Angaben der Feuerwehr an der Asklepios-Klinik in St. Georg und am Marienkrankenhaus.

Seit heute ist ein vollelektrisch angetriebener Rettungswagen im Rahmen eines Testbetriebes für die nächsten 4 Wochen im #EinsatzfuerHamburg

Neben dem #AKStGeorg ist auch die Notaufnahme im #Marienkrankenhaus mit einer Ladeeinrichtung ausgestattet. Wir sind sehr gespannt.. #eRTW pic.twitter.com/3X7yPh0DR5 — FEUERWEHR HAMBURG (@FeuerwehrHH) August 2, 2021

Übrigens: Der eRTW hat nach Informationen der „Bild“ nur eine Reichweite von 200 Kilometern. Sollte ihm der Saft ausgehen, rückt ein Diesel-Fahrzeug aus. (tdo)