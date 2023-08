Neuer Rekord: Schon wieder ist die Zahl der Schülerinnen und Schüler an Hamburgs Schulen gestiegen – und wie! Mit mehr als 270.440 Kindern werden wohl mehr als 10.000 zusätzliche Schüler ins kommende Schuljahr starten. Droht der Kollaps? Woran der Anstieg liegt und wie unser Schulsystem das jetzt stemmen soll.

Es ist ein „dramatischer Anstieg”, so Schulsenator Ties Rabe (SPD) bei der Landespressekonferenz am Dienstag: 10.130 Schüler:innen mehr als noch 2022 starten voraussichtlich in das anstehende Schuljahr – das

ist das Drei- bis Vierfache des Wachstums, das bisher verzeichnet wurde. Die Zahl ist eine Prognose auf Basis der Anmeldungen bis Mai.

Hamburg: Mehr als 8200 ukrainische Schüler

Die allermeisten der erwarteten Schüler besuchen allgemeinbildende Schulen. Der größte Zuwachs liegt mit mehr als sechs Prozent bei den Grundschulen. Doch wie kommt es plötzlich zu Tausenden mehr? Das liegt erheblich am Ukraine-Krieg: Zum Ende des letzten Schuljahres hatten Hamburgs Schulen bereits mehr als 8200 ukrainische Schüler aufgenommen, die nun wieder ins neue Schuljahr starten.

„Hamburgs Schulen haben in einem beispiellosen Kraftakt in wenigen Wochen tausende neuer Plätze, hunderte neuer Klassenräume sowie hunderte neuer Lehrkräfte organisiert”, sagt Rabe. Für die große Solidarität sei er außerordentlich dankbar. Man wolle allen Kindern die bestmöglichen Chancen geben, hoffe aber zugleich, dass die Flüchtlingswelle zurückgehe, „denn wir finden kaum noch Lehrkräfte, um immer neue Flüchtlingsklassen zu eröffnen.“

Zunächst rechnet man aber mit weiterem Zuwachs, vor allem aus anderen Herkunftsländern. An Gymnasien soll es nun insgesamt zehn Klassen geben, in denen geflüchtete Schüler ihren Abschluss machen können.

Schulsystem: Droht jetzt der Kollaps?

Aber droht dem Hamburger Schulsystem bei solchen Zahlen nicht der Kollaps? Das Angebot der Privatschulen sinkt zugleich auch noch, denn vier katholische Schulen haben geschlossen. Zudem wird das Ganztagsangebot mit fast 90 Prozent an den Grundschulen hervorragend angenommen – die Kinder brauchen also auch lange Betreuung.

Die Schulbehörde will kleinere Klassen behalten, um die Unterrichtsqualität zu sichern. Doch dafür braucht es auch mehr Räume – und mehr Personal. „Beim Schulbau kommen wir gerade noch hinterher”, sagt Rabe. „Bei den Lehrern wird es langsam schwierig.”

Die Stadt stellt mit nun fast 18.000 Stellen für Lehrer und pädagogisches Personal an allgemeinbildenden Schulen 631 Stellen mehr als im letzten Jahr. Doch sie müssen auch besetzt werden. Noch sind rund 540 Stellen offen, etwa drei Prozent. Die Schulleitungen sollen dafür in der Regel befristetes Personal finden, die vor allem Geflüchtete unterrichten. Immerhin: Laut Behörde müssen nur 75 Prozent besetzt sein, um den Unterricht zu decken und das ist gegeben.

Hunderte Lehrerstellen noch offen

Sind die hunderte offenen Stellen ein Negativ-Trend? Schwierig zu beurteilen, meint Rabe. Die Personalhoheit liege bei den Schulen, die Stellen teils aus taktischen Gründen vorübergehend offenhielten – zum Beispiel für Rückkehrer aus der Elternzeit. Auch in der freien Wirtschaft gebe es oft eine Vakanz von drei Prozent. „Im Moment ist es noch kein Alarmzeichen“, sagt er, aber man will es im Auge behalten.

Besser läuft es beim Schulbau. Zwischen 350 und 400 Millionen Euro sollen im kommenden Schuljahr investiert werden, um Schulen zu vergrößern und zu sanieren. Mehrere Bauarbeiten an Schulen werden gestartet oder fertig. Und erstmals starten die neue Stadtteilschule mit Gymnasialzweig in Altona-Nord und das neue Gymnasium Langenhorn ihren Betrieb.

Linke fordert Bildungsgipfel

Kritik kommt aber von den Linken: „Was der Schulsenator heute präsentiert hat, ist keine angemessene Antwort auf die Probleme und Herausforderungen in den Schulen“, meint Sabine Boeddinghaus. Sie fordert einen Bildungsgipfel von Schulen, Verbänden und Behörden. „Wenn nicht entschieden gehandelt wird, befürchte ich, dass wir bald einen Kollaps des Schulsystems erleben.“