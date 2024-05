Gemütlich am Wasser sitzen, dabei die Elphi und den Hafen im Blick haben? Kein Problem! Am Strandhöft, der Spitze des Quartiers Strandkai (HafenCity), wird ab Pfingsten ein neuer Platz zum Schnacken und Entspannen eröffnet. Mehr noch: Auch beim kommenden „Elbsommer“ soll die Fläche eine wichtige Rolle spielen.

Gemütlich am Wasser sitzen, dabei die Elphi und den Hafen im Blick haben? Kein Problem! In der HafenCity wird am Freitag ein neuer Platz zum Schnacken und Entspannen eröffnet. Mehr noch: Auch beim kommenden „Elbsommer“ soll die Fläche eine wichtige Rolle spielen. Und direkt daneben entstehen Hunderte Wohnungen und Flächen für Gastro, Shopping und Kultur.

Der neue Freiraum, wie die HafenCity GmbH den Ort nennt, befindet sich im Westen des Stadtteils, an der Spitze des Strandkai-Quartiers. Der Platz, zu dem zwei Promenaden führen, liegt genau zwischen der Elbe und dem Grasbrookhafen, an dem sich auch die Marco-Polo-Terrassen befinden.

HafenCity: Neuer Platz mit spektakulärem Ausblick eröffnet

Dort wurde eine 800 Quadratmeter große Grünfläche mit Rasen und Bäumen angelegt. Für Veranstaltungen gibt es eine Bühne mit kleiner Tribüne, die schon ab Juni im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Elbsommer“ genutzt werden soll. Rund um die HafenCity und Rothenburgsort gibt es ab dem 3. Juni wieder Tanz, Musik, Kultur und Sport – und das gratis.

„Am Strandkai steht man in der ersten Reihe“, sagt Oberbaudirektor Franz-Josef Höing. „Man kann die Elbe und Hamburg spüren und man hat einen Blick auf die Stadt und auf den Hafen, den es so bislang nicht gab.“ Der Raum sei öffentlich und für alle Hamburger nutzbar.

Früher legten dort Schiffe Richtung New York ab

Im Quartier entstehen außerdem fünf neue Gebäude mit 480 Wohnungen. In den Erdgeschossen sind Flächen für Gastronomie, Einzelhandel und Kultur vorgesehen.

Im Zuge der Arbeiten sanierte die HafenCity GmbH auch die Kaimauern und restaurierte zwei Hafenkräne. Historisch diente der Strandkai einmal der Linienschifffahrt von Hamburg nach New York.