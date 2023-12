Neuer Modeshop in der City eröffnet noch in dieser Woche!

Ein neuer Laden für Männermode kommt in die Europa-Passage. Only and Sons soll hier am Donnerstag seine Türen öffnen.

Bald ist ein neuer Laden in der Europa-Passage mitten in der City zu finden: „Wir freuen uns sehr, unseren neuen Only & Sons-Store in Hamburg eröffnen zu können”, sagt Filialleiter Harald Gutowski. „Dies ist ein aufregender Schritt und wir sind begeistert, unsere Kunden in einem neuen, modernen Einkaufsumfeld begrüßen zu dürfen.”

Der Fast-Fashion-Laden mit einem Angebot von Hosen, über Shirts und Pullover bis zu Jacken gehört zu dem dänischen Unternehmen Bestseller, zu dem auch die Modemarken Vero Moda, Jack &Jones und Only gehören. (ncd)