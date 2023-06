Im Inneren ist noch nichts anderes zu sehen als graue Betonwände – bald soll hier aber der pure Luxus einziehen. In der HafenCity wächst seit einem Jahr der Wohnturm mit dem Namen „The Lyte“ inklusive der höchsten Dachterasse im gesamten Stadtteil. „Ein atemberaubender Blick über die Stadt, den Hafen und die Elphi“, versprechen die Entwickler. Atemberaubend sind auch die Preise, die mit bis zu fast zehn Millionen Euro ebenfalls in luftige Höhen wandern. Zur Miete wohnen wird dort niemand, die Wohnungen werden alle als Eigentum verkauft. Warum darf in Hamburg noch so gebaut werden?

Dass sie alle diese teuren Wohnungen verkauft bekommen, daran haben Lothar Schubert und Björn Dahler, Geschäftsführer vom Projektentwickler DC Develeopments, keinerlei Zweifel. „Derzeit sind schon circa 20 Prozent weg“, sagt Dahler. „Seit Jahresbeginn haben wir das Projekt einem ausgewählten Kundenkreis angeboten, jetzt werden wir die Wohnungen auf den freien Markt bringen.“

Überseequartier: Hier entsteht ein neuer Luxus-Wohnturm

In den 13 Etagen entstehen insgesamt 86 Wohneinheiten, die jeweils zwischen 43 und 395 Quadratmeter groß sind. „Der Großteil wird aber unter 100 Quadratmetern bleiben, damit wir so effizient wie möglich mit dem Platz umgehen können“, ergänzt Dahler.

So soll der Wohnturm im Überseequartier einmal aussehen – hier sollen 86 Eigentumswohnungen entstehen. Pasch Interieur Design So soll der Wohnturm im Überseequartier einmal aussehen – hier sollen 86 Eigentumswohnungen entstehen.

Immerhin, so unglaublich es klingt, besitzt „The Lyte“ das kleinste Baufeld im gesamten Überseequartier. Dort, direkt an der Elbe, entstehen auf 419.000 Quadratmetern insgesamt 580 Wohnungen, Büros für 4000 Arbeitsplätze, drei Hotels, zehn Kinosäle sowie 200 Flächen für den Einzelhandel, Gastronomie und Unterhaltung. Eine Baustelle der Superlative, die im Frühjahr 2024 endlich der Vergangenheit angehören soll.

Mit Blick auf die HafenCity: So werden die Wohnungen von innen aussehen. Pasch Interieur Design Mit Blick auf die HafenCity: So werden die Wohnungen von innen aussehen.

Zu diesem Zeitpunkt, so peilt es DC Development an, soll auch der Wohnturm sein derzeitiges Baugerüst abgeworfen haben und die Ein- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen bezugsfertig sein. Diese werden alle als Eigentum verkauft. Der vom Senat so angepriesene Drittelmix für neue Quartiere mit einem Drittel Eigentums-, einem Drittel Miet- und einem Drittel Sozialwohnungen – davon ist hier keine Rede. Das hat einen einfachen Grund: Das Überseequartier wird seit 2014 geplant, besagten Drittelmix gibt es aber erst seit 2016 und muss damit hier de facto nicht angewendet werden.

So viel kosten die Eigentumswohnungen im „The Lyte“

Für die Wohnungen müssen Interessenten insgesamt zwischen 540.000 und 9,8 Millionen Euro auf den Tisch legen. Auch die Quadratmeterpreise selbst haben es in sich: Los geht’s bei circa 11.200 Euro – solche Preise werden zum Teil auch für Eigentumswohnungen im Bezirk Altona aufgefahren – klettert dann aber hoch bis etwa 26.900 Euro pro Quadratmeter. Die Preise selbst sind sowohl abhängig von der Größe als auch der Höhe des Apartments. Einen Schlüssel gibt es für dieses übrigens nicht mehr – stattdessen wird alles über eine App gesteuert.

Auf der 60 Meter hohen Dachterasse können die Bewohner zusammen Zeit verbringen. Pasch Interieur Design Auf der 60 Meter hohen Dachterrasse können die Bewohner zusammen Zeit verbringen.

Als Highlight beschreiben die Entwickler die Dachterrasse des 60 Meter hohen Gebäudes – die höchste in der gesamten HafenCity. Benutzt werden kann sie von den zukünftigen Bewohnern, die sich dort eine Outdoor-Küche teilen. Die beiden Penthouse-Wohnungen im zwölften Geschoss haben jeweils noch eine private Dachterrasse mit dazu. Die Gesamtkosten des Wohnturms beziffert DC Development auf 100 Millionen Euro.