Vor einem neuen Imbiss in Hoheluft-Ost drängen sich die Gäste: Zwei Gastro-Brüder verkaufen hier Corndogs, einen Streetfood-Klassiker aus Korea – und das in teils verrückten Sorten. Die MOPO hat mit einem der Inhaber gesprochen und erklärt, was ihre Varianten so besonders macht und warum sogar schon ein zweiter Laden in Planung ist.