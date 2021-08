Neuer Hilfe-Bus für Hamburgs Obdachlose

Die Diakonie Hamburg freut sich: durch Spenden konnte jetzt ein E-Bus für die Obdachlosenhilfe angeschafft werden. Jede Nacht soll er Unterstützung zu den Schlaf- und Sammelplätzen Obdachloser in Hamburg bringen. Durch das neue Elektromobil werden jährlich 3000 Kilogramm CO₂ eingespart.

Vor 25 Jahren, im November 1996, gründete der damalige Landespastor gemeinsam mit Mitgliedern des Spendenparlaments den sogenannten Mitternachtsbus. Mit diesem fahren Ehrenamtliche seither zu mehr als 30 Haltepunkten in der Innenstadt, am Hafen und in Altona. Sie bringen den Obdachlosen Decken, aber auch Backwaren, heiße Getränke und vieles mehr. Sie vermitteln Ratsuchende außerdem weiter. Zum Beispiel zum Diakonie-Zentrum, wo Bedürftige unter anderem auch einen Arzt aufsuchen können.

E-Mobil zur Obdachlosenhilfe: Die Kirche wird nachhaltig

Nun gibt es auch den Mitternachtsbus im E-Format, der erstmals am Samstag unterwegs war. „Wir sind froh, als Diakonie mit dem neuen E-Mobil einen Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit leisten zu können“, so der Landespastor, Dirk Ahrens. „Denn bei rund 13.000 gefahrenen Kilometern pro Jahr vermeiden wir den Ausstoß von etwa 3000 Kilogramm Treibhausgasen.“

Unterstützung bei der Anschaffung des Busses bot auch das Umwelt- und Klimaschutzbüro der Nordkirche. Die Landessynode der Nordkirche hatte es sich bereits im Jahr 2015 zum Ziel gesetzt, bis 2050 klimaneutral zu werden und in dem Zuge auch ein Gesetz verabschiedet. Der neue E-Mitternachtsbus wird alleine durch Spendengelder finanziert. „Wir danken unseren Spender*innen und Ehrenamtlichen ganz herzlich für die Unterstützung unserer Arbeit“, sagt Projektleiterin Sonja Norgall.

140 Menschen aus verschiedensten Beruf- und Altersgruppen unterstützen den Mitternachtsbus aktuell. Dank ihnen kann der Betrieb trotz Corona-Pandemie auch weiterhin stattfinden und den Menschen auf der Straße Unterstützung in dunklen Zeiten bieten. Wer dies unterstützen möchte, kann das über das Spendenkonto DE76 200 505 50 1230 1432 55 machen. Das Stichwort lautet: Mitternachtsbus/Obdachlosenhilfe.