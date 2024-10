Neuer Hamburg-„Tatort“: Jetzt ermittelt Falke im Ausland

Verschwunden auf dem Campingplatz! Ein mysteriöser Fall führt Bundespolizei-Hauptkommissar Thorsten Falke in die Niederlande. Die Ausstrahlung des NDR-Tatorts mit Wotan Wilke Möhring ist für 2026 geplant und jetzt schon historisch.

In der Nähe von Emden, im deutsch-niederländischen Grenzgebiet, verschwindet auf einem Campingplatz der Autohändler Joe Glauning (Andrei Viorel Tacu) spurlos. Bundespolizei-Hauptkommissar Thorsten Falke – gespielt von Wotan Wilke Möhring – ermittelt gemeinsam mit dem hochbegabten Cyber-Kriminalisten Mario Schmitt (Denis Moschitto) und der niederländischen Kommissarin Lynn de Baer (Gaite Jansen, bekannt durch „Peaky Blinders“) und gerät bei den Ermittlungen des rätselhaften Falls selbst in Lebensgefahr.

Erste deutsch-niederländische Co-Produktion in der „Tatort“-Geschichte

Der 2026 erwartete Zweiteiler „Ein guter Tag“/ „Schwarzer Schnee“ stellt die erste deutsch-niederländische Co-Produktion in der 50-jährigen „Tatort“-Geschichte dar. Hinter dem Drehbuch und der Regie stehen Eva Wehrum („Die nettesten Menschen der Welt“), sowie die mehrfachen Grimmepreisträger Hans Steinbichler („Ein ganzes Leben“) und Alexander Adolph („Tatort: Der tiefe Schlaf“). Beteiligte Sender sind NDR und NPO.

Gedreht wird das Werk bis zum 17. Dezember in Groningen und Deldzijl, in Niedersachsen (Emden, Seevetal und Uelzen) und in Hamburg. Zu sehen ist die Produktion im Ersten/ARD Mediathek und erscheint sowohl in Deutschland, der Schweiz, Österreich als auch den Niederlanden. (mp)