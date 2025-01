„Es war ein gutes Jahr für die Hochbahn“, bilanzierte deren Chef Robert Henrich am Mittwoch für das Jahr 2024. Ein „sattes Plus“ gab es demnach bei den Fahrgastzahlen, die laut ihm an einer „magischen Grenze“ kratzen. In diesem Jahr soll sich auch einiges für die Fahrgäste ändern – mit einem großen Schwerpunkt beim Thema Sicherheit. Eine große Herausforderung gibt es allerdings für das Unternehmen.