Der Dezember rückt näher, beim Hamburger Verkehrsverbund (HVV) bedeutet das: Fahrplanwechsel. Während in den vergangenen Jahren aber bereits im August, spätestens September, die Änderungen bei U- und S-Bahnen, Bussen und vor allem den Ticketpreisen bereits feststanden, sind die Planungen in diesem Jahr immer noch nicht abgeschlossen. Erste Aussichten gibt es aber doch, die MOPO stellt drei davon vor.

Wer in diesen Tagen Fragen zum Fahrplanwechsel stellt, trifft bei der Stadt und dem Verkehrsverbund auf eine Mauer des Schweigens. „Die Planungen für die Maßnahmen am 11. Dezember sind noch nicht abgeschlossen“, heißt es vom Senat kurz und knapp auf eine Schriftliche Kleine Anfrage der Linken-Verkehrsexpertin Heike Sudmann. Zuerst hatte „Nahverkehr Hamburg“ berichtet.

Fahrplanwechsel: Wie sieht es mit den Ticketpreisen aus?

Das Gleiche antwortete auch HVV-Chefin Anna-Theresa Korbutt der MOPO auf die Frage, ob sich die explodierenden Energiepreise bei den Ticketpreisen bemerkbar machen werden. „Inwieweit sich das bei den Kunden widerspiegelt, kann ich derzeit noch nicht sagen.“ Dass der Verkehrsverbund von den erhöhten Kosten betroffen ist, steht außer Frage. Erst Anfang September teilte die Hochbahn mit, dass sie mit 15 Millionen Mehrkosten allein für 2022 rechne.

Korbutt betonte, dass alle Preise vom künftigen Nachfolgemodell des 9-Euro-Tickets abhängen. „Dazu laufen gerade bundesweite Diskussionen.“ Die HVV-Chefin rechnet mit einer Entscheidung bis Mitte Oktober. Sie selbst würde eine 49-Euro-Variante bevorzugen sowie zusätzlich eine etwas teurere Monatskarte für alle Fahrgäste, die nicht ins Abo einsteigen möchten. „Für unsere 700.000 Zeitkarten-Kunden wäre das eine große finanzielle Entlastung und für viele Neukunden eine Hürde weniger, um bei uns einzusteigen“, sagt sie.

S-Bahnhof Ottensen soll im Dezember eröffnet werden

Konkreter sieht es am S-Bahnhof Ottensen aus, der ab Dezember 2022 in Betrieb gehen soll. Nachdem die bisherigen Eröffnungstermine im Dezember 2021 und August 2022 aufgrund von Verzögerungen beim Bau der neuen Gleisanlage und bei der Signaltechnik gescheitert waren, soll es jetzt endlich so weit sein. Eine Bahnsprecherin versicherte, dass die Inbetriebnahme weiterhin für Dezember vorgesehen sei.

An der neuen S-Bahn-Haltestellen Ottensen ist der neue Bahnsteig bereits sichtbar. Patrick Sun An der neuen S-Bahn-Haltestelle Ottensen ist der neue Bahnsteig bald fertig.

Für November sind die Asphaltierungsarbeiten geplant. Laut Angaben der Bahn sollen rund 5000 Fahrgäste täglich die neue Station mit den Linien S1 und S11 nutzen. Das Unternehmen sieht sogar ein Potential von täglich 11.000 Fahrgästen.

So soll der Gleisübergang an der neuen S-Bahn Ottensen aussehen. Zetkon So sieht der Gleisübergang an der neuen S-Bahn Ottensen aus.

Ab Januar 2023 teilen die Sammeltaxi-Unternehmen Ioki und Moia zudem Hamburgs Stadtteile neu unter sich auf. Das VW-Tochterunternehmen Moia will Osdorf und Lurup in seine Karte mit aufnehmen, wo vorher Ioki zum HVV-Tarif unterwegs war. Ioki zieht mit seiner Flotte in den Bezirk Harburg um. Damit gibt es den Fahrservice auf Abruf zum ersten Mal südlich der Elbe. In Osdorf und Lurup gibt es heftige Proteste gegen den Wechsel zu Moia: zu teuer und nicht barrierefrei.

Die Ioki-Flotte soll ab 2023 auch im Bezirk Harburg unterwegs sein. (Archivbild) picture alliance/dpa/Daniel Reinhardt Die Ioki-Flotte soll ab 2023 auch im Bezirk Harburg unterwegs sein. (Archivbild)

Wie aus einer Kleinen Anfrage der CDU-Abgeordneten Silke Seif hervorgeht, wird außerdem ab dem 12. Dezember eine neue Express-Buslinie zwischen dem Bahnhof Pinneberg und dem Hamburger Flughafen fahren. Diese wird stündlich unterwegs sein, zu den Hauptverkehrszeiten montags bis freitags sogar alle 30 Minuten. Die neue Linie soll unter anderem den Stadtteil Schnelsen besser anbinden.

Dazu wird die S3 zwischen Elbgaustraße und Pinneberg deutlich häufiger im 10-Minuten-Takt fahren, nämlich von Montag bis Freitag zwischen 5 und 23 Uhr, statt wie bisher zwischen 5 und 20 Uhr. Am Samstag wird die S3 zwischen 7 und 22 Uhr und am Sonntag zwischen 8 und 20 Uhr alle 10 Minuten unterwegs sein.