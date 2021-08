Neue Wohnraum-Analyse: So wenig Platz hat Hamburg im Vergleich zu anderen Städten

Durch Homeoffice und Homeschooling während der Corona-Pandemie bekommt Wohnfläche eine völlig neue Bedeutung: je mehr Platz, desto besser. Im Check24-Vergleich schneidet Hamburg beim Bundesländer- und Städtevergleich eher unterdurchschnittlich ab.

Im bundesweiten Vergleich leben Saarländer*Innen in den größten Wohnungen. Bei Abschluss einer Hausratversicherung geben sie im Schnitt eine Wohnfläche von 100,5 m² an. Das sind gut 30 m² mehr, als in den Stadtstaaten Hamburg (68,8 m²) und Berlin (69,2 m²) versichert werden.

Wohnen in Hamburg: So wenig Platz gibt’s hier im Bundesvergleich



„Die Corona-Pandemie hat zum Beispiel aufgrund von Homeoffice und Homeschooling sicherlich die Wohnraumwünsche vieler Bürger*Innen beeinflusst“, sagt Braulio Dario Rissi, Managing Director der Hausratversicherung bei Check24. „Noch sehen wir bei der durchschnittlich versicherten Wohnfläche 2020 im Vergleich zum Vorjahr aber kaum Unterschiede.“

Die betrachteten Großstädte haben eins gemeinsam: Überall liegt die durchschnittliche Wohnfläche unter dem Bundesmittel von 83,6 m². In den vier deutschen Millionenstädten sind es im Schnitt nur 69,1 m² – das sind etwa 20 Prozent weniger. Deutlich mehr Wohnraum steht in kleineren Orten mit bis zu 100.000 Einwohner*Innen zur Verfügung: hier sind es durchschnittlich 95,8 m². Hamburg belegt mit 68,8m² Platz 14 von 15 im Ranking der Durchschnittswohnfläche der größten Deutschen Städte. Nur Dresden muss mit noch geringeren Wohnraum auskommen.

Je kleiner der Wohnort, desto größer die Wohnung

„Grundsätzlich gilt, je kleiner der Wohnort, desto größer die Wohnung“, so Rissi. „Sollten also Unternehmen auch nach der Corona-Pandemie verstärkt auf Homeoffice setzen, könnte die steigende Attraktivität des Umlandes mittelfristig zu einer bundesweiten Wohnraumvergrößerung führen.“ Als Datengrundlage für den Vergleich dienten laut Check24 Angaben über Wohnfläche bei Hausratversicherungsabschlüsse, die über Check24 im Jahr 2020 abgeschlossen wurden. (mp)