Neue Wahlumfrage für Hamburg prognostiziert eindeutiges Ergebnis

Noch zweieinhalb Monate, dann wird in Hamburg gewählt. Es wird spannend! Oder doch nicht? Eine Wahlumfrage des Marktforschungsinstitut Trend Research im Auftrag der „Zeit“ und „Radio Hamburg“ hat jetzt ein eindeutiges Ergebnis vorausgesagt.

Laut der repräsentativen Erhebung hätte die SPD mit deutlichem Abstand gewonnen, wenn am vergangenen Sonntag die Bürgerschaftswahl gewesen wäre. Dennoch hätten die Sozialdemokraten im Vergleich zum Wahlergebnis 2020 Verluste hinnehmen müssen.

Umfrage: SPD bleibt mit Abstand stärkste Kraft in Hamburg

So landete die SPD bei der Online-Befragung unter knapp 900 Teilnehmern bei 32 Prozent – sieben Prozentpunkte unter ihrem vorherigen Wahlergebnis. Die Grünen lägen bei 20 Prozent, was einem Verlust von vier Prozentpunkten entspräche.

Die oppositionelle CDU legte in der Umfrage um sechs Prozentpunkte zu und käme auf 17 Prozent. Die Linke wäre mit sieben Prozent wieder in der Bürgerschaft vertreten, ebenso die AfD mit zehn Prozent, was eine Verdoppelung ihres Stimmanteils bedeuten würde. Die FDP und BSW blieben weiter außen vor. Beide Parteien kamen bei der Erhebung auf jeweils vier Prozent.

Die Mehrheit der Befragten zeigte sich einer Pressemitteilung der Umfrage-Auftraggeber zufolge mit der Arbeit des rot-grünen Senats zufrieden. Bei der Frage, welche Koalitionspartei den besseren Job mache, hätten 40 Prozent für die SPD und 16 Prozent für die Grünen gestimmt. 44 Prozent der Befragten seien der Meinung gewesen, dass beide Parteien ihre Arbeit gleich gut machen. (ng)